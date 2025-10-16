انطلاق «تديكس البطين» لأول مرة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تصل منصة تديكس العالمية المعروفة بعرضها للأفكار المميزة والفريدة إلى أبوظبي للمرة الأولى في فعاليتها المستقلة، وتعقد فعالية «تديكس البطين» في 1 نوفمبر بفندق قصر الإمارات الواقع في حي البطين التاريخي بالعاصمة، وهو منطقة متجذّرة بعمق في النسيج الاجتماعي والبحري لدولة الإمارات.وتحت شعار «خُيوطنا نحن»، يجمع الحدث متحدثين ملهمين وجمهوراً مهتماً لاستكشاف أفكار فريدة عبر 4 ركائز أساسية: الهوية الاجتماعية، الابتكار وتنويع الاقتصاد، الاستدامة، والتعلّم بين الأجيال. تهدف هذه الفعالية الافتتاحية إلى ربط الروايات الشخصية والأفكار الجريئة معاً لتكشف النسيج الأكبر لمجتمع أبوظبي ومكانته في العالم.

وقالت سندية إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة لفعالية تديكس البطين: تديكس البطين هي مبادرة قائمة على المجتمع تعكس روح إمارة أبوظبي، حيث يلتقي الإرث بالابتكار والتقدّم البشري، ويجتمع الناس معاً ليتخيلوا غداً أقوى وأكثر حكمة.