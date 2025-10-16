اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم

عثر علماء أرجنتينيون على عظام متحجرة لأحد أقدم أنواع الديناصورات في العالم في جبال الأنديز، على ما أعلنت وكالة "كونيسيت" CONICET للبحوث الأربعاء.

فقد عثر الفريق المؤلف من علماء تنقيب بقيادة المعهد على هيكل عظمي شبه كامل لهذا الزاحف الصغير الطويل العنق والذي يحمل الاسم العلمي "هوايراكورسر جاغوينسيس" Huayracursor Jaguensis، على ارتفاع 3000 متر في شمال غرب الأرجنتين.

ولفتت "كونيسيت" إلى أن الفريق عثر على جزء من جمجمة الديناصور وعمود فقري كامل يمتد إلى الذيل وأطراف أمامية وخلفية شبه سليمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف الذي نشرت نتائجه مجلة "نيتشر" من شأنه أن يثري البحوث المرتبطة بتطور الأجناس.

وقال أوغستين مارتينيلي، أحد الباحثين، إن تقديرات "هوايراكورسور" تشير إلى أنه جاب الأرض منذ ما بين 230 و225 مليون سنة، ما يجعله أحد أقدم الديناصورات في العالم.

ولفت الباحثون إلى أن هذا النوع عاش في نهاية العصر الترياسي الذي شهد ظهور أول الديناصورات وأسلاف الثدييات.

على الرغم من أن هذا النوع المكتشف ينتمي إلى سلالة من الديناصورات العاشبة التي تضم عمالقة طويلة العنق، إلا أن الباحثين لاحظوا أن ديناصور هويراكورسور جاغوينسيس البالغ بلغ طوله حوالي مترين فقط ووزنه حوالي 18 كيلوغراما.