«الحديريات سبورتس» تنطلق في يناير

أبوظبي (الاتحاد)

تستمر الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من دورة ألعاب الحديريات للشركات في جزيرة الحديريات، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في أبوظبي، وذلك في يناير 2026. وتقام الفعاليات على مدى 3 أيام ملؤها الحماس والتحدي وروح الفريق الواحد، وتجمع بين موظفي نخبة من أبرز الشركات للتنافس في مجموعة متنوعة من الأنشطة وبناء علاقات ودية وثيقة تتخطى حدود مكان العمل.وتقام دورة الألعاب الرياضية للشركات في الحديريات خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير في جزيرة الحديريات والقرية الرياضية 321، التي تحتضن أكبر قبة رياضية مغطاة في الشرق الأوسط.

وتشهد النسخة الثانية مشاركة أوسع، ومجموعة أكثر تنوعاً من المسابقات الرياضية ومنصة أضخم لتتوج البطل المؤسسي الأبرز. ولضمان تحقيق أعلى مستويات الشمولية، تشتمل دورة الألعاب الرياضية للشركات في الحديريات على 21 رياضة جماعية وفردية ورقمية، بما في ذلك كرة القدم، والكريكيت، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس، والريشة الطائرة، والبادل تنس، وتنس الطاولة، والغولف، وسباقات الكارتينغ، والجري، والسباحة، وركوب الدراجات، واللياقة البدنية، وسباق الحواجز، وسباق قوارب التنين، وشد الحبل، والشطرنج، والدامة، ومنافسات ألعاب فيفا على بلايستيشن، بالإضافة إلى كرة الشبكة.

ومن المتوقّع أن تستقطب النسخة الثانية أكثر من 3.000 مشارك، وهي مفتوحة أمام جميع موظفي الشركات المسجّلة بغض النظر عن مستوى لياقتهم البدنية. كما يمكن لأفراد عائلات المشاركين والجمهور حضور الفعالية مجاناً، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك منطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة مخصّصة للمأكولات والمشروبات تركّز على الخيارات الصحية، بالإضافة إلى عروض الدي جيه الموسيقية، والمسابقات العائلية، وجلسات الزومبا، إلى جانب فعاليات تفاعلية تنظّمها الجهات الراعية والشريكة. وفي إطار الالتزام بأعلى معايير الاستدامة، سيتم توفير محطات لإعادة تعبئة المياه على امتداد المنطقة المخصصة الحدث.

وكانت النسخة الأولى قد أقيمت في نوفمبر 2024، حيث شهدت مشاركة 22 شركة ومؤسسة، تمثل 73 جنسية، تنافست على 339 ميدالية، وسط تشجيع أكثر من 1.500 متفرج.

وتمثّل هذه المبادرة امتداداً لرؤية جزيرة الحديريات الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الحياة الصحية النشطة، ويؤكد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى، إلى جانب ردود الفعل الإيجابية من المشاركين، على أهمية هذا الحدث كمنصة لتعزيز الروابط المهنية وروح الفريق، والارتقاء بثقافة الصحة واللياقة بين أبرز الشركات في أبوظبي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ستتاح الفرصة أمام الشركات من مختلف الأحجام لتزويد موظفيهم بفرصة متميزة للتفاعل خارج حدود مكان العمل، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة التي تعزز اللياقة، وتحدي الذات، في أجواء تنافسية ودية.

وسيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات المنافسات على نقاط وميداليات، فيما تُمنح جائزة «أفضل فريق رياضي» للشركة التي تحقّق أعلى مجموع نقاط في الألعاب الجماعية. أما الشركة التي تجمع أكبر عدد من النقاط بشكل عام، فستُتوّج بلقب «فريق العام».