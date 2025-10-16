6 أفلام رومانسية تتصدر موسم السينما الشتوي

محمد قناوي (القاهرة)

تتصدر الأفلام الرومانسية خريطة الموسم السينمائي الشتوي، الممتد من أكتوبر وحتى إجازة نصف العام الدراسي، حيث قرر المنتجون والموزعون استغلال هذه الفترة بطرح 6 أفلام رومانسية جديدة، تمنح الجمهور لحظات من الشغف والمشاعر الإنسانية المتنوعة.



«فيها إيه يعني»

بدأ الموسم السينمائي الشتوي بفيلم «فيها إيه يعني»، الذي انطلق عرضه في الأول من أكتوبر الجاري، بطولة غادة عادل، ماجد الكدواني، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبد العزيز، تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي يناقش فكرة الحب الذي يمكن أن يأتي في أي وقت، ولا يرتبط بسن معين، وذلك من خلال قصة محاسب متقاعد يلتقي صدفة بحبيبته القديمة ربة المنزل، لتتغير حياتهما حين يجمعهما القدر بعد سنوات طويلة من الفراق.



«هيبتا – المناظرة الأخيرة»

فيلم «هيبتا – المناظرة الأخيرة»، عُرض في 8 أكتوبر الجاري، ويُعد الجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، الذي عُرض عام 2016، وحقق نجاحاً لافتاً. يشارك في بطولة الجزء الثاني من الفيلم منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، تأليف محمد صادق، سيناريو محمد جلال ومحمد صادق ونورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويقدم الفيلم 4 قصص حب جديدة بشخصيات وبيئات مختلفة، وتطرح تساؤلات حول أثر التكنولوجيا على مشاعرنا وعلاقاتنا، من خلال مناظرة تقودها «سارة» الشخصية التي تجسدها منة شلبي.



«السلم والثعبان – لعب عيال»

يأتي فيلم «السلم والثعبان – لعب عيال» بعد 21 عاماً من عرض الجزء الأول، الذي جسد بطولته هاني سلامة وحلا شيحة، بينما يشارك في بطولة الجزء الجديد عمرو يوسف، وأسماء جلال، تأليف أحمد حسني، وقصة وإخراج طارق العريان.

يُطرح الجزء الثاني من الفيلم ليلة رأس السنة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة معقدة بين «أحمد وملك»، يؤدي دورهما عمرو يوسف وأسماء جلال، وما يواجهانه من تحديات عاطفية. وأكد عمرو يوسف أن شخصيات الجزء الثاني من الفيلم جديدة كلياً، لكنه يحتفظ بروح الجزء الأول، مستلهماً فكرة لعبة «السلم والثعبان» كرمز لتقلبات العلاقات العاطفية.



«ريد فلاج»

ينافس فيلم «ريد فلاج» بقوة في الموسم السينمائي الشتوي، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، وانتصار، تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم. وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي اجتماعي حول طيار متعدد العلاقات العاطفية، يلجأ إلى متخصصة اجتماعية، تؤدي دورها انتصار، لمساعدته على تخطي أزماته مع شريكته، تؤدي دورها جميلة عوض، التي تعمل مديرة شركة دعاية وإعلان، في تمازج يجمع بين الكوميديا والدراما والرومانسية.



«الكراش»

يُعد فيلم «الكراش» أحد أبرز أفلام الموسم السينمائي الشتوي، بطولة أحمد داود وميرنا جميل، وتدور أحداثه حول قصة رومانسية عصرية مستوحاة من فكرة «الحب من أول نظرة»، ويجسد فيه داود شخصية محاسب يقع في حب سيدة أعمال، تؤدي دورها ميرنا جميل، لتنطلق بينهما علاقة مليئة بالمواقف الدرامية والكوميدية.



«حين يكتب الحب»

فيلم «حين يكتب الحب» من الأفلام الرومانسية المنتظرة في الموسم السينمائي الشتوي، بطولة معتصم النهار، ريم مصطفى، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، وشريف حافظ، تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.

ويُعد الفيلم أولى تجارب معتصم النهار في السينما المصرية، ويقدم أكثر من قصة عاطفية، مستعرضاً التحديات والصراعات الداخلية التي تواجه العلاقات الإنسانية، في تمازج يجمع الرومانسية بالبعد الإنساني العميق.