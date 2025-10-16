هاني الشيباني يخوض تجربة تلفزيونية جدبدة بـ«11%»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



بعد تميزه في مجال السينما عبر مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والتي حصدت معظمها عدداً من الجوائز، يخوض المخرج الإماراتي هاني الشيباني أولى تجاربه في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «11 %»، الذي انتهى من تصويره، تمهيداً لعرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية. العمل من 15 حلقة، من تأليف أحمد العرشي، ويشارك في بطولته حسن رجب، ملاك الخالدي، أحمد المازم، إسماعيل الحسن، وأحمد عبدالرزاق، إلى جانب الممثل المصري القدير أحمد بدير.



فرضية خيالية

كشف هاني الشيباني أن المسلسل يقوم على فرضية خيالية مبتكرة تمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول دكتور جامعي يجري تجارب علمية مع أحد طلابه، إلا أن إحدى التجارب تنقلب بشكل غير متوقع، ليحدث تبادل في العقول والوعي بين الأستاذ والطالب.

ومن هنا تبدأ سلسلة من المفارقات والمواقف الطريفة التي تحمل في طياتها رسائل إنسانية واجتماعية عدة.

شاشة فضية

عن انتقاله من عالم السينما إلى الدراما التلفزيونية، أوضح الشيباني أن الأعمال الدرامية تحتاج إلى تفرغ تام نظراً لطول فترة التصوير. وقال: انشغالي بالأفلام السينمائية جعلني أؤجل فكرة خوض التجربة الدرامية، إلى أن جاءتني فكرة «11%» التي تزامنت مع حالة النشاط الفني الكبير الذي تشهده دراما المنصات، والحضور الطاغي الذي حققته في السنوات الأخيرة، فوجدت فيها فرصة مناسبة لخوض تجربة جديدة، استمتعت بها واستفدت منها كثيراً.



تقنيات

حول الفارق الفني والتقني بين العمل السينمائي والتلفزيوني، أوضح الشيباني أن الفوارق تضاءلت كثيراً في السنوات الأخيرة مع تطور التكنولوجيا. وقال: في السابق كان هناك اختلاف واضح بين أدوات وتقنيات التصوير في السينما والتلفزيون، أما اليوم فقد أصبحت الكاميرات وزوايا التصوير والإضاءة واحدة تقريباً، خصوصاً في إنتاجات المنصات الرقمية. ويبقى الفارق الأبرز في إيقاع التصوير، إذ يتطلب المسلسل وقتاً أطول لإنجاز المشاهد، مع ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم وطول الحلقات والإيقاع الدرامي لكل حلقة.

دعم المواهب

أشار الشيباني إلى أن معظم أبطال «11%» الذي تتولى إنتاجه «شرق للإنتاج الفني»، من المواهب التمثيلية الشابة، ومنهم من شارك سابقاً في مسلسل «سكواد» الذي عُرض على «قناة أبوظبي» في رمضان الماضي. وعن دعمه للمواهب المحلية الشابة، قال: الشباب روح الأعمال الفنية، ووجودهم ضروري في السينما والتلفزيون. وأحرص دائماً على اكتشاف الوجوه الجديدة كما فعلت في سلسلة أفلام «خلك شنب»، حيث أصبح عدد من المشاركين فيها نجوماً حاليين. وفي «11%» كررت التجربة وأسندت البطولة إلى الممثل الشاب أحمد المازم، الذي أرى فيه مستقبلاً واعداً في عالم التمثيل.



قامة فنية

أعرب المخرج هاني الشيباني عن سعادته بالتعاون مع الممثل القدير أحمد بدير، قائلاً: هو قامة فنية كبيرة وصاحب مدرسة كوميدية مميزة، ووجوده في العمل يشكل إضافة نوعية لمسلسل «11%» بفضل خبرته الطويلة وقدرته على تجسيد الشخصيات ببراعة.