الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

هاني الشيباني يخوض تجربة تلفزيونية جدبدة بـ«11%»

الشيباني أثناء تصوير المسلسل (من المصدر)
17 أكتوبر 2025 01:00

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد تميزه في مجال السينما عبر مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والتي حصدت معظمها عدداً من الجوائز، يخوض المخرج الإماراتي هاني الشيباني أولى تجاربه في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «11 %»، الذي انتهى من تصويره، تمهيداً لعرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية. العمل من 15 حلقة، من تأليف أحمد العرشي، ويشارك في بطولته حسن رجب، ملاك الخالدي، أحمد المازم، إسماعيل الحسن، وأحمد عبدالرزاق، إلى جانب الممثل المصري القدير أحمد بدير.

فرضية خيالية 
كشف هاني الشيباني أن المسلسل يقوم على فرضية خيالية مبتكرة تمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول دكتور جامعي يجري تجارب علمية مع أحد طلابه، إلا أن إحدى التجارب تنقلب بشكل غير متوقع، ليحدث تبادل في العقول والوعي بين الأستاذ والطالب.
 ومن هنا تبدأ سلسلة من المفارقات والمواقف الطريفة التي تحمل في طياتها رسائل إنسانية واجتماعية عدة.

شاشة فضية
عن انتقاله من عالم السينما إلى الدراما التلفزيونية، أوضح الشيباني أن الأعمال الدرامية تحتاج إلى تفرغ تام نظراً لطول فترة التصوير. وقال: انشغالي بالأفلام السينمائية جعلني أؤجل فكرة خوض التجربة الدرامية، إلى أن جاءتني فكرة «11%» التي تزامنت مع حالة النشاط الفني الكبير الذي تشهده دراما المنصات، والحضور الطاغي الذي حققته في السنوات الأخيرة، فوجدت فيها فرصة مناسبة لخوض تجربة جديدة، استمتعت بها واستفدت منها كثيراً.

تقنيات 
حول الفارق الفني والتقني بين العمل السينمائي والتلفزيوني، أوضح الشيباني أن الفوارق تضاءلت كثيراً في السنوات الأخيرة مع تطور التكنولوجيا. وقال: في السابق كان هناك اختلاف واضح بين أدوات وتقنيات التصوير في السينما والتلفزيون، أما اليوم فقد أصبحت الكاميرات وزوايا التصوير والإضاءة واحدة تقريباً، خصوصاً في إنتاجات المنصات الرقمية. ويبقى الفارق الأبرز في إيقاع التصوير، إذ يتطلب المسلسل وقتاً أطول لإنجاز المشاهد، مع ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم وطول الحلقات والإيقاع الدرامي لكل حلقة.

أخبار ذات صلة
شجون الهاجري.. كوميدية
مي كساب.. في «نون النسوة»

دعم المواهب 
أشار الشيباني إلى أن معظم أبطال «11%» الذي تتولى إنتاجه «شرق للإنتاج الفني»، من المواهب التمثيلية الشابة، ومنهم من شارك سابقاً في مسلسل «سكواد» الذي عُرض على «قناة أبوظبي» في رمضان الماضي. وعن دعمه للمواهب المحلية الشابة، قال: الشباب روح الأعمال الفنية، ووجودهم ضروري في السينما والتلفزيون. وأحرص دائماً على اكتشاف الوجوه الجديدة كما فعلت في سلسلة أفلام «خلك شنب»، حيث أصبح عدد من المشاركين فيها نجوماً حاليين. وفي «11%» كررت التجربة وأسندت البطولة إلى الممثل الشاب أحمد المازم، الذي أرى فيه مستقبلاً واعداً في عالم التمثيل.

قامة فنية
أعرب المخرج هاني الشيباني عن سعادته بالتعاون مع الممثل القدير أحمد بدير، قائلاً: هو قامة فنية كبيرة وصاحب مدرسة كوميدية مميزة، ووجوده في العمل يشكل إضافة نوعية لمسلسل «11%» بفضل خبرته الطويلة وقدرته على تجسيد الشخصيات ببراعة.

هاني الشيباني
الدراما التلفزيونية
الدراما
المسلسلات
آخر الأخبار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
علوم الدار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
اليوم 14:34
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
الرياضة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
اليوم 14:30
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©