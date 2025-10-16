مغامرة تحت الماء

خولة علي (أبوظبي)



مانع سعيد المرزوقي أحد أبرز المدربين والمصورين المحترفين تحت الماء، تخصص في توثيق حياة البيئة البحرية بمختلف أنواعها بما في ذلك أسماك القرش، ومن خلال رحلاته المتنوعة في الغوص، يسعى إلى نقل جمال الأعماق البحرية للعالم، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحماية الكائنات المهددة بالانقراض. وكان وصوله إلى الأعماق والاقتراب من محيطه، دافعاً لجعله أكثر مسؤولية في نقل تفاصيل الحياة البحرية وكشف أسرارها.

نقل التجربة

بدأت رحلة مانع سعيد المرزوقي مع الغوص، بشغفه في اكتشاف الأسرار الكامنة في البحار والمحيطات، وتوثيق دورة حياة الكائنات البحرية، لعرض جماليات الأعماق التي لا يراها كثيرون، لاسيما أسماك القرش وغيرها من الكائنات الكبيرة التي تتميز بحركاتها الاستثنائية وحضورها المهيب.

ويقول إن كل رحلة غوص تمنحه فرصة لنقل تجربة فريدة للمتلقي، وتسليط الضوء على عالم مليء بالعجائب والتفاصيل.

وعن كيفية التعامل مع القروش ومواجهتها، يشير المرزوقي إلى أن الفهم العميق لسلوكها واحترام مساحتها الطبيعية يمثل التحدي الأكبر، فالقروش ليست كائنات خطيرة بالمعنى الشائع، بل هي دفاعية بطبيعتها.

ويضيف أن مراقبة حركات القرش بعناية، والانتباه إلى علامات الانزعاج، مثل الحركة السريعة أو الدوران المتكرر، تساعد الغواص على اتخاذ الإجراءات المناسبة وضمان سلامته أثناء التصوير.

ويؤكد المرزوقي أن لكل نوع من القروش سلوكيات مختلفة، فقرش المطرقة يختلف عن قرش النمر أو القرش الأبيض، وكل نوع يتطلب أسلوباً مختلفاً في التعامل معه.

ويذكر أحد أبرز المواقف التي مر بها، حين اقترب منه قرش النمر بطول 5 أمتار إلى مسافة قريبة، ليكتشف مدى الهيبة والقوة التي تتمتع بها هذه الكائنات البحرية، مع ضرورة الحذر والاحترام لأسماك القرش أثناء الغوص في الأعماق.

نفسي وبدني

ويقول المرزوقي: الاستعداد النفسي والبدني جزء لا يتجزأ من رحلة الغوص، حيث أحافظ على لياقتي البدنية وساعات نومي المنتظمة، كما أحرص على دراسة الموقع والكائنات البحرية قبل النزول إلى الأعماق، ويعتمد المرزوقي على توثيق المشاهد واللحظات من خلال استخدام معدات احترافية، وشاشة وكشافات عالية القوة، بالإضافة إلى حاويات مقاومة لضغط الماء، ما يضمن توثيق الفيديوهات بأعلى جودة ممكنة في أعماق البحار.

وعن العمل الجماعي، يوضح المرزوقي أن الغوص يتطلب دائماً وجود زميل واحد على الأقل لضمان السلامة، بينما يعتمد التصوير على طبيعة المشروع، فقد يكون فردياً في بعض الحالات أو ضمن فريق متكامل في مشاريع أكبر، مؤكداً أن رسالته من خلال تصوير القرش في الأعماق هي توعية الجمهور بأن هذه الكائنات ليست وحوشاً مفترسة، بقدر ما هي مهيبة ومسالمة إذا تم احترام بيئتها، كما أن نقل روعة هذا العالم الغامض يسهم في زيادة الوعي بأهمية حمايته.

خطط مستقبلية

أشار مانع المرزوقي إلى خططه المستقبلية، والتي تشمل توسيع مشاريع تصويره لتوثيق الحيتان والحوت القاتل، ورصد أسراب من القروش في مشاهد نادرة وملهمة، مع التركيز على نشر الوعي البيئي وحماية الحياة البحرية، داعياً المصورين الشباب إلى تعلم الغوص وفهم البيئة البحرية قبل التفكير في المعدات، لضمان تصوير احترافي يعكس الجمال الحقيقي لأعماق البحار.