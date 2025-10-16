مهرجان الجونة السينمائي يكرم منة شلبي

كرم مهرجان الجونة السينمائي الممثلة المصرية منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي" في افتتاح دورته الثامنة، الخميس، في المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر.

وقالت بعد تسلمها التكريم من الممثلة يسرا "من 25 سنة حلمت، حلمت إن يجيلي دعوة مكتوب عليها الفنانة منة شلبي، والنهاردة أنا واقفة هنا".

وأضافت "أنا واقفة هنا عشان حظي كان كويس جدا إن ربنا اداني موهبة أعرف أروح للناس، بتفكر إزاي وتحس إزاي، بمختلف فئاتهم وتعليمهم وكل حاجة.. ودي منحة إلهية كبيرة".

وأهدت الجائزة إلى أول مخرج عملت معه في السينما وأمها الفنانة زيزي مصطفى قائلة "أهدي الجائزة دي للأستاذ رضوان الكاشف، ولأمي، اللي علمتني معنى الطموح والثقة والصبر والنجاح".

يعرض المهرجان، الذي يقام منذ انطلاقه في عام 2017 تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، أكثر من 80 فيلما موزعة على ثلاث مسابقات رئيسة إلى جانب برامج أخرى.

ويسلط المهرجان الضوء هذا العام على "الأمن الغذائي" كإحدى القضايا الإنسانية الملحة عالميا بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ينظم المهرجان للعام الثالث على التوالي برنامج (نافذة على فلسطين) الذي يشمل عرض سبعة أفلام قصيرة إلى جانب فيلم طويل.

يشمل برنامج المهرجان، الممتد حتى 24 أكتوبر الجاري، تدشين فعاليات إحياء مئوية ميلاد يوسف شاهين التي تحل في يناير 2026 من خلال تسليط الضوء على التأثير الذي أحدثه في عدد ممن عملوا معه إضافة إلى إقامة معرض تفاعلي بعنوان "باب الحديد" مستلهم من اسم أحد أشهر أفلام المخرج الراحل.

وقالت المخرجة والمنتجة ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان "نحن لا نحتفل به فقط بل نكرم جيلا كاملا ألهمه شاهين وواصل مساره بجرأة، كما لا يزال يؤثر في أجيال أخرى ويتواصل معها بسينماه المعاصرة رغم أن معظمهم لم يكونوا قد ولدا بعد حين رحل".

وإلى جانب العروض السينمائية، ينظم المهرجان الدورة الثامنة من (سيني جونة) وهي منصة مهنية تشمل أربعة برامج تهدف لدعم وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي والفني من خبراء صناعة السينما.