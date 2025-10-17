ترامب يعلّق على ملابس زيلينسكي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملابس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء زيارته إلى البيت الأبيض، الجمعة، في اجتماع بالغ الأهمية فيما يسعى الأخير إلى الحصول على دعم في الأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب، مشيرا إلى السترة السوداء التي كان يرتديها زيلينسكي "أعتقد أنه يبدو وسيما وهو يرتدي هذه السترة، نعم، وسيما. آمل أن يلاحظ الناس. إنها جيدة، إنها أنيقة للغاية، وتروق لي".

وأعادت تعليقات ترامب إلى الأذهان تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارة سابقة لزيلينسكي، وانتقد ترامب آنذاك في فبرايرزيلينسكي بسبب ما اعتقد أنها ملابس غير رسمية بصورة مبالغ فيها.

وارتدى زيلينسكي بعد ذلك سترة بسيطة، تم النظر إليها على نطاق واسع باعتبارها رمزا لدوره كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية.