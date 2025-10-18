الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اصطدام طائرتين على مدرج مطار

اصطدام طائرتين على مدرج مطار
18 أكتوبر 2025 19:04

قالت السلطات إن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" اصطدمت بذيل طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها أثناء توجهها إلى بوابتها في مطار "أوهير" الدولي في مدينة شيكاغو الأميركية.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن الحادث، الذي وقع أمس الجمعة، لم يسفر عن إصابات، وأن الركاب الـ113 على متن الرحلة رقم 2652 القادمة من جاكسون هول بولاية وايومنج، تمكنوا من مغادرة الطائرة بشكل طبيعي بعد تأخير بسيط.
وأضافت أن الطائرة الثانية، التي لم تكن تتحرك وقت الاصطدام، تعرضت لضربة في المثبت الأفقي لذيلها.
وقال الراكب بيل ماركوس، الذي كان على متن الرحلة القادمة من وايومنج، إنه لم يدرك في البداية أن شيئا حدث حتى أعلن الطيار عن تأخير بسبب الحاجة لتوثيق أمر ما، ولاحظ الركاب تجمع عدد من الأشخاص حول الجناح الأيمن للطائرة.
وأضاف ماركوس، في حديثه لشبكة "سي بي إس نيوز شيكاغو": "كنت مندهشا لأنني لم أشعر بشيء يذكر، رغم أنه عندما تم فصل الطائرتين حدث بعض الاهتزاز".
وأوضح أن الطائرة استغرقت نحو 40 دقيقة إضافية للوصول إلى البوابة.
في وقت سابق من هذا الشهر، اصطدمت طائرتان إقليميتان تابعتان لشركة "دلتا إيرلاينز" في مطار "لاجوارديا" في نيويورك، ما أدى إلى إصابة مضيفة طيران.

المصدر: د ب أ
اصطدام
طائرة
مدرج مطار
