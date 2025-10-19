الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

تمساح يقتحم مسبح فندق فخم

التمساح في قاع مسبح الفندق
19 أكتوبر 2025 19:28

أظهرت صورٌ، نُشرت على الإنترنت، تمساحا في مسبح فندق فاخر في شمال شرق أستراليا، فيما كان النزلاء مسترخين تحت أشعة الشمس على بُعد أمتار قليلة.
فقد بيّن مقطع فيديو، نُشر على منصة "تيك توك"، التمساح الصغير مستلقيا في قاع المسبح في منتجع "شيراتون غراند ميراج" في بورت دوغلاس.
في الخلفية، يُمكن سماع مُصوّرة الفيديو وهي تقول "لا أريد إثارة قلق أحد، ولكن هناك تمساح في مسبح شيراتون".
ثم تقترب من المسبح حيث يُمكن رؤية السياح يسترخون على كراس حول المسبح.
وتلفت إلى أن النزلاء لم يتأثروا كثيرا بالزائر غير المتوقع، قائلة "لا أحد يبالي" بوجود التمساح.
وقال مدير الفندق جوزيف أميريو إن التمساح رُصد في وقت مبكر من صباح أمس السبت.
وأشار، في وقت لاحق، إلى أن منطقة المسبح أخليت إلى أن سحب مسؤولو الحياة البرية في ولاية كوينزلاند التمساح من المكان بعد الظهر.
وعمد حراس الطرائد إلى تغيير موقع الحيوان ووضعوا لافتات تحذيرية حول وجود تماسيح في المنطقة، على ما أفاد ناطق باسم وزارة البيئة الأسترالية.
وقال أميريو "لم يتزامن وجود النزلاء والحيوان الصغير في المسبح في وقت واحد أبدا".

