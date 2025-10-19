شيخة الجابري تكتب: متحف العين.. تاريخ يتحدث

كنّا صغاراً عندما كان يستوقفنا ذاك المجسم لسيدة تتربع على الأرض في جلسة تثير الدهشة، تقبض بيدها اليمنى السّقا، وتبدو وكأنها تخضه من أجل أن تصنع اللبن لبيتها، ولجيرانها كما هي عاداتهم في الزمن الماضي، حيث كانوا يتقاسمون فيه اللقمة، والفرحة، وكل الأشياء الجميلة من حولهم، وكنّا نندهش ونتساءل ماذا تفعل هذه المرأة ذات التسريحة التي كانوا يسمونها «شونقي» لنعود إلى البطاقة التعريفية التي بجانبها لنكتشف سر تلك المهنة العتيقة، وذاك العطر المنبعث من رائحة الزمان.

ونلتفتُ في جهة أخرى فيظهر أمامنا مجسمٌ لرجل يعتمر بندقيته، ويتمنطق بالخنجر بلباسه البدوي الأصيل، «الخزامة وكحل الإثمد» الذي تدلى في «مضربٍ» معلّق في سلسلة فضية في طرف شال الرجل الذي أمسك بخطام بعيره وهو واقف بثبات وثقة وكأنه يقطع الصحراء التي تزود لها بقربِ الماء، وقليل من التمر، يحيط به في رحلته التي تم تجسيدها بقطع فنية منتقاة بعض رجال يشاركونه الرحلة، ونحن نمضي بسيرنا في المكان نمر «بالطّوي» والرّشاد ودلال القهوة الرّسلان، وبعض اللّقى التي تؤرخ لتاريخ وطننا الغالي.

كلّ ذلك وغيره الكثير من المكتشفات والقطع الأثرية المهمة كنّا نشاهدها عندما نذهب في رحلات مدرسية لمتحف العين، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1969 على يد المغفور له الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ويعد أول متحف في الدولة، والمرجع الأول لذاكرة الوطن، وللتاريخ الإماراتي والعيناوي الثقافي الذي يعبّر عن أصالة المنطقة، وتاريخها التليد.

يعود متحف العين إلى الواجهة، ليفتح أبوابه هذا الأسبوع أمام الجمهور الذي سوف يفاجئه التغيير الكبير إثرَ عملية التطوير الشاملة حيث أصبح يمتد على مساحة تزيد عن 8.000 متر مربع، مع بقاء المبنى الأصلي الذي يُعد أحد المعالم التاريخية التي تشكّل هوية مدينة العين الثقافية، بما تحفل به من سردية المكان، وقصة الإنسان وأنظمة الري القديمة، والممارسات اليومية وعادات وتقاليد الواحة، والمدافن الأثرية القديمة.

من المعروف أن المتحف يقع بجوار قلعة سلطان، المعروفة أيضاً باسم الحصن الشرقي، عند الحافة الشرقية لواحة العين، وكانت سابقاً تقع في قلب القرية القديمة، أو حارة الشرق، والتي اتخذت اسماً بديلاً مستوحى من القلعة (حارة الحصن)، وبُنِيَت في عام 1910 على يد نجل الشيخ زايد الأول، الشيخ سلطان بن زايد، الذي حكم أبوظبي من 1922 حتى 1926.

مباركٌ افتتاح هذا المعلم الحضاري الثقافي المهم، وبعودته تعود العين إلى عهدها السياحي الذي ينتظره الجميع بشغفٍ ومحبة.