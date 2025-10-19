5 خطوات لـ«مذاكرة» ممتعة وأكثر فاعلية

ترجمة: أحمد عاطف



يواجه كثير من الطلاب تحدياً مشتركاً، خلال العام الدراسي، يتمثل في الشعور بالملل وفقدان الحافز أثناء المذاكرة، ورغم أن الحماس يكون حاضراً في الأسابيع الأولى من العام الدراسي، إلا أن الضغوط والروتين قد يحولان ساعات المراجعة إلى عبء ثقيل، لذلك، قدم خبراء تربويون وعلماء نفس تعليمي نصائح مدعومة بالدراسات لتخفيف هذا الملل وجعل المذاكرة تجربة أكثر فاعلية.



تقسيم الوقت

من المعروف أن المذاكرة لساعات متواصلة تضعف التركيز وتزيد الإحساس بالملل، وقد نصحت دراسة منشورة في (Frontiers in Psychology) باستخدام تقنية «بومودورو» التي تعتمد على تقسيم الوقت إلى 25 دقيقة مذاكرة، يليها 5 دقائق راحة.

وبحسب الدراسة فإن هذه التقنية تساعد على تعزيز الانتباه، وتزيد القدرة على استرجاع المعلومات، إذ إن الفترات القصيرة تمنح الدماغ فرصة للراحة وتجديد الطاقة.



تنويع الأساليب

تشير الأبحاث التربوية إلى أن الاكتفاء بالقراءة فقط يرسّخ الملل، ويقلل من الفهم العميق، لذلك فإن الحل يتمثل في استخدام أكثر من طريقة، ويمكن للطالب تنويع أساليب التعلم من خلال كتابة الملخصات، واستخدام الخرائط الذهنية، ومناقشة الدرس مع زميل آخر، وهو ما يضاعف من تثبيت المعلومات، ويجعل التجربة أكثر حيوية، لأن التنوع يحفّز مناطق مختلفة في الدماغ ويمنع الرتابة.



النشاط البدني

يسبب بقاء الطالب جالساً لفترات طويلة أمام الكتب، يجعله خاملاً ذهنياً، فقد أوضحت دراسة أعدتها (Harvard Medical School)، أن ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي السريع أو تمارين الإطالة، يحسّن تدفق الدم إلى الدماغ، وتزيد من اليقظة، وهذه الدراسة تنصح الطلاب بقضاء بضع دقائق في ممارسة النشاط بين جلسات المذاكرة، وهو ما يمكن أن يغيّر المزاج بالكامل.



تطبيقات عملية

الطلاب يشعرون بالملل حين تبدو المعلومات مجردة وبلا معنى، لذلك ينصح خبراء التعليم بربط ما يتم دراسته بأمثلة واقعية أو تطبيقات عملية، مثل ربط قوانين الفيزياء بالرياضة، وربط القواعد اللغوية بالمحادثات اليومية، ووفقاً لدراسة منشورة في (Educational Psychology Review)، فإن هذا الربط يحفّز الفضول، ويجعل المذاكرة أكثر متعة.



مكافأة النفس

الطموحات الكبيرة قد تبدو مرهقة إذا لم تُجزأ إلى خطوات أصغر، لذلك ينصح خبراء علم النفس بوضع أهداف يومية بسيطة، مثل إنهاء فصل واحد أو حل مجموعة من التمارين، ثم منح النفس مكافأة صغيرة عند الإنجاز، مثل مشاهدة حلقة مسلسل أو تناول وجبة مفضلة، حيث أكدت دراسة أعدتها جامعة ستانفورد، إن المكافآت البسيطة تحفّز نظام الدوبامين في الدماغ، مما يعزز الحافز ويقلل الملل.