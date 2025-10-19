الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

في عرض مذهل.. مذنبات وأضواء الشمال تزين سماء ألمانيا

أضواء الشمال في سماء ألمانيا
19 أكتوبر 2025 23:58

حظي علماء الفلك في ألمانيا، مساء أمس السبت، بعرض رائع حيث أضاءت المذنبات وأضواء الشمال سماء الليل.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، اليوم الأحد "كانت أضواء الشمال مرئية بوضوح مساء أمس السبت، لأن السماء كانت صافية جدا في مناطق كثيرة من ألمانيا".
ونشرت عدة وسائل إعلام صورا مدهشة التقطها مصورون هواة تعرض هذه الظاهرة، والتي تحدث عندما تصطدم الجسيمات المشحونة الصادرة عن الشمس بالغازات في الغلاف الجوي للأرض.
وأضافت خدمة الأرصاد أن هذا المشهد المذهل قد يكون مرئيا أيضا مساء اليوم في المناطق التي تبقى فيها السماء صافية، إلى جانب ظهور مذنبين يعرفان باسم "سوان" و"ليمون".
يعد الأخير مذنبا دوريا، أي من الأجرام التي تشاهد من الأرض على فترات زمنية محددة. أما مذنب "ليمون" فظهر آخر مرة قبل نحو 1320 عاما، ومن المتوقع أن يعود بعد 1410 عاما، بحسب أوفه بيلتس، رئيس جمعية أصدقاء النجوم.
ويبلغ عمر المذنبات عدة مليارات من السنين، إذ نشأت في المراحل الأولى من تكون النظام الشمسي، وتتكون من مزيج من الجليد والغبار والصخور.

أخبار ذات صلة
شغب في الدوري الألماني
ناجلسمان يتفقد إقامة ألمانيا في «مونديال 2026»
المصدر: د ب أ
أضواء الشمال
المذنبات
ألمانيا
آخر الأخبار
جانب من زيارة البعثة الدولية المشرفة على المستشفى الأميركي للمستشفى الميداني الإماراتي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة
اليوم 02:17
دمار تام في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
288 ألف أسرة مشردة بحاجة لإيواء عاجل في غزة
اليوم 02:17
محمد اليماحي (وام)
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يدعو لحشد الجهود لإعادة إعمار غزة
اليوم 02:17
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
اليوم 02:17
تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية جنوب غزة
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©