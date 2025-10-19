في عرض مذهل.. مذنبات وأضواء الشمال تزين سماء ألمانيا

حظي علماء الفلك في ألمانيا، مساء أمس السبت، بعرض رائع حيث أضاءت المذنبات وأضواء الشمال سماء الليل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، اليوم الأحد "كانت أضواء الشمال مرئية بوضوح مساء أمس السبت، لأن السماء كانت صافية جدا في مناطق كثيرة من ألمانيا".

ونشرت عدة وسائل إعلام صورا مدهشة التقطها مصورون هواة تعرض هذه الظاهرة، والتي تحدث عندما تصطدم الجسيمات المشحونة الصادرة عن الشمس بالغازات في الغلاف الجوي للأرض.

وأضافت خدمة الأرصاد أن هذا المشهد المذهل قد يكون مرئيا أيضا مساء اليوم في المناطق التي تبقى فيها السماء صافية، إلى جانب ظهور مذنبين يعرفان باسم "سوان" و"ليمون".

يعد الأخير مذنبا دوريا، أي من الأجرام التي تشاهد من الأرض على فترات زمنية محددة. أما مذنب "ليمون" فظهر آخر مرة قبل نحو 1320 عاما، ومن المتوقع أن يعود بعد 1410 عاما، بحسب أوفه بيلتس، رئيس جمعية أصدقاء النجوم.

ويبلغ عمر المذنبات عدة مليارات من السنين، إذ نشأت في المراحل الأولى من تكون النظام الشمسي، وتتكون من مزيج من الجليد والغبار والصخور.