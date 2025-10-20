الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الترفيه

منصة إكس تطلق ميزة جديدة

منصة إكس تطلق ميزة جديدة
20 أكتوبر 2025 12:33

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك خدمة لإعادة توزيع أسماء المستخدم الخاملة أو غير المستخدمة. ستكون هذه الخاصية في البداية متاحة فقط للمستخدمين أصحاب الحسابات مدفوعة الأجر بريميوم بيزنس وبريميوم +.

وتتيح المنصة نوعين من أسماء المستخدمين التي يمكن تداولها في الخدمة الجديدة وهما "أسماء ذات أولوية" (بريوريتي) و"أسماء نادرة" (رير).

ويمكن طلب أسماء المستخدمين ذات الأولوية - والتي غالباً ما تكون أسماء كاملة، أو عبارات متعددة الكلمات، أو مجموعات أبجدية رقمية - مجاناً، مع توقع الرد خلال ثلاثة أيام.

ومع ذلك، إذا ألغى المستخدم اشتراكه أو خفض مستواه، فسيعود ملفه الشخصي إلى اسم الحساب الأصلي. أما أسماء المستخدمين النادرة، وهي أسماء قصيرة جداً أو مطلوبة بشدة، فتخضع لعملية مختلفة، يمكن شراؤها بدعوة من إكس أو إتاحتها من خلال عملية تقديم طلب عام. بمجرد شرائها، تبقى هذه الأسماء مملوكة للمستخدم حتى بعد انتهاء اشتراكه المميز.

يذكر أن ماسك استحوذ على تويتر مقابل حوالي 44 مليار دولار وحول اسمها إلى إكس. وكان قد أعلن في وقت سابق عن ضرورة إلغاء اسماء المستخدم المرتبطة بحسابات خاملة وتوفيرها للمستخدمين الراغبين فيها. 

المصدر: وكالات
تويتر
إيلون ماسك
