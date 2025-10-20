الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الترفيه

"نادي الصراخ" يتيح التخلّص من التوتر

شباب يشاركون في نادي الصراخ في لندن
20 أكتوبر 2025 19:13

في أحد متنزهات العاصمة البريطانية لندن، تجمّع عشرات الشباب ليصرخوا معا ويفرغوا توتراتهم، وهي ظاهرة انتشرت بشكل واسع عبر منصة "تيك توك".
تجمع المشاركون، ومعظمهم في العشرينات، السبت الفائت، على قمة تلة "هامبستيد هيث" غرب العاصمة. انتظروا إشارة منى شريف، منظّمة "نادي الصراخ"، قبل أن يبدأوا بالصراخ.
وتقول منشئة المحتوى، البالغة 26 عاما "إنه مستوحى من العلاج الجماعي، وأيضا من العلاج بالصراخ، إذ يُعبّر الناس عن ضغوطهم النفسية التي لا يستطيعون التعبير عنها".
تعد إلى ثلاثة، ثم يبدأ الجميع بالصراخ بأعلى أصواتهم، ويصوّرون أنفسهم بهواتفهم، بينما يشاهدهم المارة.
تقول ريبيكا دريكس، البالغة 23 عاما، بعد صراخها "إنّ الأمر بمثابة علاج. لا تدرك كل ما تحتفظ به داخلك حتى تفرغه".
وأوضحت منى شريف أن أول "نادي صراخ" استقطب "ألف شخص" إلى متنزه آخر قبل أسبوع.
وتتابع "بعد أن رأيت عبر تيك توك أنّ أشخاصا يتجمعون للصراخ في الولايات المتحدة، نشرتُ مقطع فيديو أقترحت فيه أن نقدم على الخطوة نفسها في لندن، وأنشأتُ مجموعة للدردشة (...) انضم إليها ألف شخص في ثلاثة أيام".
قبل البدء بالصراخ، يتناوب المشاركون على الصعود إلى مقعد والتحدث عن الوحدة التي يعيشونها، ومعاناتهم في إيجاد مكان لهم في المجتمع، أو ما يُغضبهم في الأخبار، كل ذلك بتشجيع من المجموعة.
وبحسب استطلاع أجرته شركة "يوغوف" لصالح جامعة "يو سي ال" نُشر في سبتمبر الماضي، يعاني ثلثا الشباب (الذين تراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما) في بريطانيا مشاكل في الصحة النفسية، لأسباب تتعلّق خصوصا بدراستهم أو مشاكلهم المالية.
يُتيح هذا النادي لهم أيضا فرصة الالتقاء وتبادل الأفكار، في عاصمة يشعر كثيرون فيها بالوحدة ويواجهون صعوبة في تكوين صداقات، بحسب منى شريف.

المصدر: آ ف ب
الصراخ
الشباب
لندن
