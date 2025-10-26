ياخور يكشف أسرار «النويلاتي» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)



يخوض الممثل باسم ياخور السباق الرمضاني المقبل، من خلال المشاركة في بطولة مسلسل «النويلاتي» مع ديمة قندلفت، ومن تأليف عثمان جحا، وإخراج يزن شربتجي. ينتمي العمل إلى نوع الفانتازيا، ويكشف للمرة الأولى عن تفاصيل مهنة «النول الحرير»، مستعرضاً حياة شيوخ الكار في إطار درامي مشوق.

وأوضح ياخور أن التحضيرات المكثفة لانطلاق التصوير ستبدأ قريباً، استعداداً لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأعرب ياخور عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسرحية «الزير سالم» التي عُرضت على مسرح أبوظبي الوطني مع سلوم حداد، عابد فهد، مريم علي، خالد شباط، أمل محمد، جهاد الأندري، وأحمد دحام. وقدمت المسرحية، التي أخرجها سلوم حداد، رؤية معاصرة ومتطورة للنص الشعبي الذي كتبه عثمان جحا، باستخدام أحدث تقنيات العرض الحديثة من إضاءة ذكية وشاشات رقمية، إلى جانب معارك مسرحية مصممة بعناية أداها ممثلون محترفون.