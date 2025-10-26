الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الحارس».. يُعيد سلامة إلى السينما

هاني سلامة
27 أكتوبر 2025 01:33

سعيد ياسين (القاهرة) 

بعد غياب 14 عاماً منذ تقديمه فيلم «واحد صحيح» عام 2011، يعود الممثل هاني سلامة إلى السينما من خلال فيلم «الحارس»، الذي يصور حالياً مشاهده الأخيرة. يشارك في بطولته مرام علي، باسم مغنية، أحمد الرافعي، محمد مهران، وميرهان حسين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسر سامي.
وأوضح سلامة أن أحداث «الحارس» تدور في إطار اجتماعي بوليسي تشويقي، ويسلط الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الوعي العام، وذلك من خلال محاولة حل أحد الألغاز التي يتورط فيها مجموعة من الشباب والشخصيات التي تمثل نماذج مختلفة من الواقع العربي.
عن دوره في العمل، قال سلامة: أجسد شخصية ضابط شرطة يتورط في سلسلة من الأحداث المعقدة خلال تحقيقه في قضايا فساد متشابكة، ويواجه العديد من التحديات التي تضعه في صراع مباشر مع رموز قوية ذات نفوذ في المجتمع.
على صعيد الدراما، ينتظر سلامة عرض مسلسل «الذنب» على إحدى المنصات الرقمية قريباً، بطولة ماجد المصري، درّة، محمد القس، طارق النهري، وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج رضا عبد الرازق. تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول طبيب نفسي يعمل في أحد المستشفيات، ويواجه العديد من المواقف والأحداث داخل المستشفى مع مرضاه.
ويستكمل سلامة تصوير دوره في مسلسل «أمير العوامري»، يشاركه بطولته سوسن بدر، خالد زكي، سلوى خطاب، مي سليم، أحمد صفوت، ومحسن محي الدين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال.

