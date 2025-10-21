للمرة الأولى.. إماراتية تشارك في «سباقات الشواحيف»

الشارقة (الاتحاد)



سجّلت شمسة المهيري اسمها أولى إماراتية تشارك في سباقات «الشواحيف التراثية»، ضمن منافسات بطولة الإمارات للشواحيف، التي نظّمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بإشراف اتحاد الرياضات البحرية، وبدعم شركة ماج القابضة، السبت والأحد الماضيين.

وخاضت شمسة التجربة الأولى لها وسط أجواء تنافسية تجمع نخبة من النواخذة والبحارة من مختلف إمارات الدولة، تأكيداً على حضور المرأة الإماراتية في ميدان الرياضات التراثية، وأعربت شمسة عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في هذا النوع من السباقات. وقالت: «أشعر بفخر كبير، وأنا أرفع علم الإمارات في سباق يحمل عبق التراث البحري، وأتمنى أن أكون قدوة لبنات جيلي لخوض هذه الرياضة الأصيلة، التي تعبّر عن هويتنا الوطنية وروح التحدي والإصرار لدى أبناء وبنات الإمارات».