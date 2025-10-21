«منصة الثريا» تنطلق في أبوظبي بنسختها الرابعة يناير 2026

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت إدارة «منصة الثريا» عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من الحدث المرتقب، والتي تقام تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الرئيس الفخري لـ «منصة الثريا»، وذلك خلال الفترة من 25 - 29 يناير 2026، في قاعة المارينا بـ «مركز أدنيك – أبوظبي».



وجهة إبداعية

تأتي هذه النسخة بشراكة استراتيجية بين «شبكة أبوظبي للإعلام»، «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي» و«مركز أدنيك أبوظبي»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير قطاعَي السياحة والأعمال في دولة الإمارات. وتُعد «منصة الثريا» إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في تقديم تجارب تسوّق فاخرة عبر نخبة من العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء، المجوهرات، العطور، وفنون التصميم، بالإضافة إلى أمسيات ثقافية وفنية وموسيقية راقية تُثري المشهد الثقافي المحلي وتُعزز من حضور أبوظبي كوجهة إبداعية رائدة.





دعم الصناعات

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الرئيس الفخري لـ«منصة الثريا»: تمثل «منصة الثريا» منصة وطنية تجمع بين الإبداع الثقافي والتميّز التجاري، وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني عبر دعم الصناعات الإبداعية، وإبراز مكانة الإمارات كمركز رائد للفكر والفنون والابتكار.

وأضافت: مع انطلاق نسختها الرابعة، تواصل المنصة تعزيز حضورها وترسيخ مكانتها كحلقة وصل فريدة بين القطاعات الإبداعية والتجارية، مقدّمة نموذجاً رائداً في دعم الاقتصاد الإبداعي وتنشيط السياحة الثقافية. وقد أسهمت في تحفيز الاستهلاك المحلي، وتمكين المواهب الإماراتية والإقليمية، واستقطاب الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي. ويُعد هذا الحدث الفريد من أبرز فعاليات الموسم التي ينتظرها الجمهور ومحبو الموضة والأزياء بمختلف أنواعها.





نموذج مبتكر

من جانبها، أوضحت الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة «منصة الثريا»، أن النسخة الرابعة ستكون الأكثر تنوعاً وتميزاً، وقالت: إنّ الشراكة مع «شبكة أبوظبي للإعلام»، و«دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، و«مجموعة أدنيك»، تشكّل خطوة محورية نحو توسيع أثرنا المؤسسي والمجتمعي، وتمنحنا دفعة قوية لتقديم نموذج مبتكر في قطاع الأعمال، في تجربة تمزج الفخامة بروح الثقافة والإبداع.

برامج مخصصة

تسعى النسخة الرابعة من «منصة الثريا» إلى توسيع نطاق المشاركة المحلية والدولية من خلال استقطاب أسماء بارزة في عالم الموضة والتصميم والفنون، إلى جانب دعم المصممين الإماراتيين الشباب عبر برامج مخصصة لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية. كما تُسلّط المنصة الضوء على دور المرأة الإماراتية في المشهد الإبداعي، وتعزّز موقع أبوظبي، مركزاً إقليمياً للصناعات الثقافية والإبداعية.



تعزيز السياحة الثقافية

تتضمن الدورة الجديدة من فعالية «منصة الثريا» عروضاً تفاعلية وورش عمل متخصصة في مجالات التصميم والفنون العصرية، إضافة إلى فعاليات تسهم في تعزيز السياحة الثقافية والتجارية، وإيجاد فرص تعاون جديدة بين الشركات والعلامات التجارية المشاركة، مما يرسّخ الأثر الاقتصادي والثقافي المستدام الذي تتطلع إليه المنصة في كل نسخة.