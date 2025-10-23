الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«ماريا كاري» في «ليالي السعديات»

«ماريا كاري» في «ليالي السعديات»
23 أكتوبر 2025 12:31

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مهرجان «ليالي السعديات» انضمام النجمة العالمية ماريا كاري إلى قائمة الفنانين المشاركين في إحياء حفلات «ليالي السعديات» لموسم 2025-2026، الذي يقام على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات. وتقدم الفنانة الأميركية الحاصلة على  جوائز عدة، حفلها في أبوظبي يوم 7 فبراير 2026، في خطوة تعكس عودتها المرتقبة إلى العاصمة الإماراتية بعد نجاحها الباهر في حفلها السابق بـ«ليالي السعديات» في يناير 2024. 

«منارة السعديات».. منصّة ريادية للحراك الإبداعي

تضم قائمة المشاركين في «ليالي السعديات» حتى الآن، «لودوفيكو إناودي» في 10 يناير، «لويس كابالدي» في 17 يناير، «جون ماير» في 24 يناير، «ريكي مارتن» في31 يناير، و«براين آدامز» في 11 فبراير.
تؤدي كاري في الحفل، عروضاً غنائية وحضوراً استثنائياً على مسرح «ليالي السعديات»، بالإضافة إلى تقديمها أشهر أغنياتها التي عززت مكانتها بين أبرز الفنانين في التاريخ الموسيقي الحديث.بدأت كاري مسيرتها منذ أكثر من 30 عاماً، باعت خلالها 200 مليون ألبوم حول العالم، وحصلت على 5 جوائز جرامي. تصدرت 19 من أغانيها تصنيف بيلبورد لأفضل 100 أغنية من فئة الأغاني المنفردة، ورسم صوتها المميز وقائمة أغانيها الفريدة ملامح مرحلة جديدة في موسيقى البوب والآر آند بي والسول، منها: «هيرو وفانتازي»، «ماي بيبي»، «دريم لوفر»، «وي بيلونج توجيذر»، و«ون سويت داي».
أطلقت كاري ألبومها الـ16 «هير فور إت أول» Here For It All في 26 سبتمبر 2025، لتعود إلى إصدار الألبومات بعد 8 سنوات من الغياب. وتم إطلاق الألبوم بشكل مستقل، ويجمع في أغانيه بين موسيقى البالاد والديسكو والسول وإيقاعات الجوسبل، كما يضم أغاني مشتركة مع «أندرسون.باك»، «كيلاني وشينسيا»، و«ذا كلارك سسترز». 

ماريا كاري
السعديات
