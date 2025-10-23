الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«هيئة الإعلام الإبداعي» تنظّم ورش عمل استثنائية في أبوظبي

«هيئة الإعلام الإبداعي» تنظّم ورش عمل استثنائية في أبوظبي
23 أكتوبر 2025 13:27

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «هيئة الإعلام الإبداعي» عن تنظيم ورش عمل استثنائية في الأول والثاني من نوفمبر 2025، بالتعاون مع استوديوهات إنتاج عالمية، لتشكّل فرصة فريدة للراغبين في التعرف عن قُرب على صناعة الإنتاج السينمائي.
تتضمن الورش محاور متخصصة في الإنتاج الإبداعي، والإنتاج التنفيذي، وتصميم المشاهد السينمائية. وتُقام الورش في استوديو «ساندستورم» في المنطقة الإبداعية في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يحظى المشاركون بيوم تدريبي متكامل يغطّي مختلف جوانب الإنتاج السينمائي من الفكرة إلى التنفيذ. تأتي ورش العمل بالتعاون مع «المختبر الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، وبالشراكة مع ثلاثة من كبار قادة الإنتاج في شركة «ليجندري إنترتينمنت»، وهم: هيرب غينز، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج الفعلي، وسام كوزايا، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وتطوير الشركات، وباتريس فيرميت، مصمم الإنتاج الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Dune، الجزآن الأول والثاني.
تشمل ورش العمل مناقشات متعمّقة حول العلاقة بين تصميم المشهد السينمائي والإنتاج الفعلي، وآليات العمل الإبداعي في تصميم الديكورات، ودور المنتج الإبداعي في قيادة المشروع من الفكرة إلى الموافقة على التنفيذ. ويشارك الخبراء تجاربهم المباشرة من عملهم في أفلام Dune وDune: Part Two، إلى جانب مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية مثل «Godzilla VS Kong» و«Godzilla X Kong: The New Empire» و«Poke´mon: Detective Pikachu» و«Enola Holmes» و«Sicario» و«A Minecraft»، والعديد من الأفلام الأخرى التي تركت بصمة في تاريخ السينما العالمية.
وقال محمد ضبيع، المدير العام بالإنابة لـ«هيئة الإعلام الإبداعي»: في إطار جهودنا المستمرة لتطوير قطاع الإعلام الإبداعي والإنتاج في أبوظبي، نحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع الخبراء والروّاد في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية. ويأتي تقديم نخبة من أبرز خبراء هوليوود ومجموعة من العقول المبدعة في استوديوهات «ليجندري إنترتينمنت» لورش عمل متخصّصة بهذا المستوى الرفيع، ليعكس رؤيتنا الرامية إلى تمكين منظومتنا الإبداعية من اكتساب الخبرات عبر الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
وقال هيرب غينز، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج الفعلي في شركة «ليجندري إنترتينمنت»: يسعدني أن التقي بمجتمع المبدعين في أبوظبي للحديث عن تفاصيل صناعة الأفلام، ولنسلط الضوء على كواليس تصوير فيلم Dune في صحراء ليوا المذهلة.
يُذكر أن أبوظبي اختيرت مؤخراً موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الجديد من السلسلة السينمائية المقتبسة عن رواية «الكثيب» - Dune للكاتب فرانك هيربرت، وإخراج المخرج العالمي دينيس فيلنوف. حيث سيعود التصوير مجدداً إلى صحراء ليوا التي تجسّد كوكب «أراكيس» الأسطوري، لتتواصل ملحمة «بول أتريديس» في مشاهد سينمائية مبهرة تجسّد سحر الرمال الذهبية وآفاقها الممتدة. وتتولى «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، تقديم الدعم اللوجستي للإنتاج، إلى جانب شركة «إيمج نيشن أبوظبي» كشريك إنتاج.
ويُعد هذا العمل استمراراً لسلسلة الأفلام من إنتاج «ليجندري بيكتشرز» و«وارنر براذرز بيكتشرز»، التي استفادت من برنامج الحوافز المالية لاسترداد النقدي الذي توفّره «لجنة أبوظبي للأفلام»، وحازت على جوائز الأوسكار. تواصل أبوظبي ريادتها وجهة مفضّلة لاستقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية، حيث استضافت أكثر من 180 عملاً بين أفلام ومسلسلات، من بينها: F1 The Movie، وMission: Impossible، وStar Wars، وFast & Furious، وSonic the Hedgehog، و6 Underground، وWar Machine، ما يؤكد تنوّع مواقع التصوير في الإمارة، وجودة الكفاءات المحلية، وجاذبية الحوافز التي توفرها لصناعة السينما العالمية.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للإسكان» تفعّل خدمة «إبداء الاهتمام» في منطقة العين
مشاركون لـ«الاتحاد»: «الأسبوع العالمي للغذاء» يطرح أفضل الحلول النوعية والابتكارات المستدامة
أبوظبي
هيئة الإعلام الإبداعي
السينما
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©