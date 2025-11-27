الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جومانا مراد.. تحدٍ جديد في «خلايا رمادية»

جومانا مراد
28 نوفمبر 2025 01:22

محمد قناوي (القاهرة) 

تخوض الممثلة جومانا مراد البطولة المطلقة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسلها الجديد «خلايا رمادية»، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

حبكة مشوقة
عن دورها في العمل، قالت جومانا: «أنا متحمسة جداً للتجربة، حيث يتميز النص بطابع خاص، ويمتلئ بالتفاصيل التي تشكّل نقلة نوعية في مسيرتي الفنية، كما أنني أتعاون للمرة الأولى مع الكاتبة مريم نعوم والمخرج سعد هنداوي، وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن عمل مميز، وتتناول أحداث المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية معاصرة، ضمن حبكة مشوقة وشخصيات متعددة الأبعاد، وهو ما اعتاد الجمهور عليه في أعمال نعوم السابقة».
وأوضحت أن تصوير المسلسل سينطلق خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال التحضيرات، مؤكدة أن العمل يمثل تحدياً جديداً لها، نظراً لطبيعته المختلفة وأبعاده النفسية التي تتطلب أداءً مركباً وعميقاً.
وأشارت إلى أنها تشترط للمشاركة في أي عمل فني أن يكون السيناريو على مستوى عالٍ من الجودة، وأن يمثل إضافة حقيقية لمسيرتها الفنية، مؤكدة حرصها على تقديم أدوار جديدة ومختلفة.

تجربة الإنتاج 
وعن تجربتها في مجال الإنتاج، قالت: «وجودي في السوق المصرية كمنتجة لم يكن سهلاً في البداية بسبب عدم إدراكي لكل تفاصيلها، إضافة إلى كثرة العروض التمثيلية التي تلقيتها، لكن حالياً أصبحت قادرة على اقتحام مجال الإنتاج، وتقديم بعض الأفكار بشرط اقتناعي بها، لاسيما مع انتشار المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة».
وأضافت: «المسلسلات القصيرة فكرة ناجحة ومناسبة للعصر الحالي، لأنها تبتعد عن الملل والتطويل، وتُعرض بشكل سلس على المنصات الرقمية، وتمنح الممثل مساحة لإبراز أدائه بمجهود أقل مقارنة بمسلسلات الـ 30 حلقة، لكن ذلك لا يعني الاستغناء عن الأخيرة، فهي أيضاً مهمة ولها جمهورها الواسع».

عمل تاريخي
نوهت جومانا مراد أنها تتمنى تجسيد شخصية «شجرة الدر» في عمل تاريخي، إلى جانب أدوار مختلفة لا تشبه شخصيتها الحقيقية، مشيرة إلى أن انفتاحها للعمل في الدراما الخليجية واللبنانية إلى جانب المصرية والسورية، لا بد وأن يرتبط بالسيناريو الجيد، الذي يحمل فكرة جذابة وشخصية جديدة لم تقدمها من قبل، لأنها لا تحب التكرار.

