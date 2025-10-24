السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«تحقيق أمنية» تحوّل حلم مهرة إلى لوحة نابضة

24 أكتوبر 2025 14:15

أبوظبي (الاتحاد) بلمسة أمل وفرشاة حلم، حوّلت مؤسسة «تحقيق أمنية» حلم مهرة (10 سنوات) إلى لوحة نابضة بالحياة، وذلك بالتعاون مع جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية - رأس الخيمة، ونجحت في رسم ابتسامة عريضة على وجه الطفلة، بعدما تحقّقت أمنيتها بالحصول على مجموعة من أدوات الرسم وزاوية خاصة في منزلها لممارسة شغفها الفني.منذ صغرها، عشقت مهرة الرسم واعتبرته وسيلة للتعبير عن أحلامها وأفكارها، وكانت تتمنى أن تمتلك أدوات احترافية وغرفة مهيّأة تساعدها على صقل موهبتها. وبالتنسيق مع عائلتها، قامت المؤسسة بشراء الأدوات اللازمة، وتمّ تجهيز ركن إبداعي داخل منزلها ليكون عالمها الخاص المليء بالألوان. وعند كشف الستار عن المفاجأة، لم تتمالك مهرة فرحتها وقالت ببراءة: هذا أروع يوم في حياتي، سأتمكن الآن من صقل مهارتي لرسم لوحات رائعة تنال إعجاب الجميع. وعن أهمية تحقيق هذه الأمنية، صرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» قائلاً: إن الفرح في عيني مهرة يجسّد رسالتنا الإنسانية بكل معانيها. نحن لا نحقّق أمنيات فحسب، بل نزرع الأمل ونفتح الأبواب أمام الأطفال ليؤمنوا بقدرتهم على الإبداع وتحقيق أحلامهم. سنواصل العمل لنحوّل كل أمنية إلى قصة ملهمة تبقى في الذاكرة. من جانبها، أعربت مهرة محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، عن سعادتها بالتعاون مع «تحقيق أمنية»، مؤكدة أن هذه المبادرات الإنسانية تعكس عمق الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الدعم النفسي للأطفال المرضى وتمكينهم من التعبير عن ذواتهم. وأضافت: ما شهدناه من فرح في عيني مهرة يختصر قيمة العمل الإنساني الحقيقي، فكل ابتسامة طفل تُعدّ إنجازاً يلهمنا جميعاً للاستمرار في مدّ جسور الأمل والعطاء.
 

