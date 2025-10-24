أبوظبي تطلق النسخة الرابعة من دليل ميشلان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق دليل ميشلان أبوظبي 2026 نسخته الرابعة، مسلّطاً الضوء على أحدث الإضافات إلى مجال الطهي والطعام في الإمارة، حيث تعكس قائمة هذا العام تطور أبوظبي المتزايد وتنوّعها الثقافي، مع انضمام 11 مطعماً جديداً إلى التشكيلة، حصل 3 منها على تصنيف «بيب جورماند» لتقديمها طعاماً استثنائياً بقيمة رائعة، فيما حافظت 3 مطاعم أخرى على نجمة ميشلان واحدة تقديراً لتميزها المستمر.

وصرح جوندال بولينيك، المدير الدولي لدليل ميشلان: تُظهر قائمة مطاعم دليل ميشلان أبوظبي 2026 أن مجال الطهي والطعام في هذه المدينة النابضة بالحياة يواصل تطوره بثبات، مما يثبت أن أبوظبي لم تعد مجرد عاصمة ثقافية فحسب، بل أصبحت وجهة طهو تستحق الزيارة خصيصاً.

ومع تنوع المطابخ العالمية فيها، تقدم أبوظبي مجموعة واسعة ومميزة من المطاعم، بدءاً من الكلاسيكيات الإيطالية والمطابخ اليابانية المعاصرة، وصولاً إلى النكهات المستوحاة من المطبخ الخليجي والمفاهيم المبتكرة للمطابخ. إن إضافة مطاعم جديدة إلى قائمة «بيب جورماند» والحفاظ على تصنيفات نجمة ميشلان الواحدة يعكسان التزام المدينة بالتميّز والإبداع في عالم فنون الطهو مما يقدم لزوار المدينة تجارب طعام استثنائية وذكريات لا تُنسى، ويجعل مستقبل هذه الوجهة الحيوية أكثر إشراقاً من أي وقت مضى. يمنح تقييم نجوم ميشلان للمطاعم التي تقدم أطباقاً استثنائية، وفقاً لـ 5 معايير عالمية تشمل: جودة المكونات، وتناسق النكهات، وإتقان تقنيات الطهو، وشخصية الشيف التي تنعكس في أطباقه، إضافة إلى عامل الثبات في جودة التجربة عبر كامل قائمة الطعام ومع مرور الزمن.

وفي عالم فنون الطهو المتغير باستمرار، يُعد الحفاظ على مستوى التميز عاماً بعد عام تحدياً حقيقياً يتطلب إبداعاً وموهبة، إلى جانب التفاني والدقة والاستمرارية.

ويُعتبر الاحتفاظ بنجمة ميشلان من أرفع الإنجازات في هذا المجال، وقد أثبتت 3 مطاعم في نسخة عام 2026 قدرتها على تحقيق ذلك مرة أخرى.ومن خلال جوائزها الخاصة، يسلّط دليل ميشلان الضوء على المساهمات الواسعة والمتنوعة في عالم الضيافة، مُكرّماً أبرز الأفراد الموهوبين والمُلهمين في هذا القطاع.