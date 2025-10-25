الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علماء يطورون رقعة ذكية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الجلد

علماء يطورون رقعة ذكية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الجلد
25 أكتوبر 2025 09:46

طور فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة "ويك فورست" الأميركية رقعة ذكية قابلة للارتداء، تعمل بدون بطاريات أو رقائق إلكترونية، وتُستخدم للكشف المبكر عن سرطان الجلد بطريقة غير جراحية، ما يسهم في تقليل الحاجة إلى الخزعات الطبية.
وتعتمد الرقعة على قياس "الممانعة الحيوية" للجلد، وهي خاصية كهربائية تعكس مدى سهولة مرور الإشارات عبر الأنسجة، حيث تختلف هذه الخصائص بين الجلد السليم والمصاب، ما يسمح بتحديد المناطق غير الطبيعية بدقة عالية.
وأظهرت التجارب الأولية التي أجريت على عشرة متطوعين، فروقًا واضحة في الإشارات الكهربائية بين الشامات والمناطق السليمة، بغض النظر عن لون البشرة، ما يعزز من فعالية الرقعة في الكشف المبكر عن الورم الميلانيني، أحد أخطر أنواع سرطان الجلد.

المصدر: وام
مرضى السرطان
السرطان
