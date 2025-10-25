«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

انطلقت، مساء أمس، فعاليات «مهرجان الموسيقى العربية» في نسخته الـ 33، على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، الذي يقام للمرة الأولى في تاريخه خارج مصر، بالتعاون مع المجمع الثقافي ودار الأوبرا المصرية، وافتتحت الفنانة ريهام عبد الحكيم أولى أمسيات المهرجان بـ «ليلة الست»، مؤديةً باقة من أروع أغنيات أم كلثوم، وسط تفاعل كبير وحضور لافت.

يقدم «مهرجان الموسيقى العربية» في دورته الجديدة، ثلاث ليالٍ ساحرة للموسيقى العربية تُعيد عشاق الطرب الأصيل إلى زمن الفن الجميل، حيث من المقرر أن تؤدي مساء اليوم، الفنانة مروة ناجي ليلة وردة الجزائرية، فيما يختتم غداً الفنان هاني شاكر فعاليات المهرجان بـ «ليلة العندليب» عبد الحليم حافظ.

وبقيادة المايسترو محمد الموجي، أعادت ريهام سحر الطرب الأصيل، وقدمت تجربة موسيقية فريدة تجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر، وأدت خلال الحفل بصوتها المميز، توليفة من أشهر أغنيات «كوكب الشرق» التي يعشقها الجمهور، ومنها: «ألف ليلة وليلة»، «أنت عمري»، «حيرت قلبي معاك»، «بعيد عنك»، و«الأطلال».

وقالت ريهام: كنت سعيدة عندما علمت أن «مهرجان الموسيقى العربية» سيقام لأول مرة في تاريخه خارج مصر، في أبوظبي عاصمة الموسيقى والفنون. وأن يقع اختيار مسؤولي المهرجان أن تكون «ليلة الست أم كلثوم»، الليلة الافتتاحية، فكانت مسؤولية كبيرة وضعت على عاتقي في مهرجان كبير وعريق. وأشكر المجمع الثقافي على استضافة هذا الحدث الموسيقي المميز والفريد، ودار الأوبرا المصرية التي تجمع نخبة من الفنانين لإحياء زمن الفن الجميل، وتقديم أمسيات ساحرة لعمالقة الطرب، بهدف التواصل بين الأجيال.