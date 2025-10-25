الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى

«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
25 أكتوبر 2025 13:36

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
انطلقت، مساء أمس، فعاليات «مهرجان الموسيقى العربية» في نسخته الـ 33، على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، الذي يقام للمرة الأولى في تاريخه خارج مصر، بالتعاون مع المجمع الثقافي ودار الأوبرا المصرية، وافتتحت الفنانة ريهام عبد الحكيم أولى أمسيات المهرجان بـ «ليلة الست»، مؤديةً باقة من أروع أغنيات أم كلثوم، وسط تفاعل كبير وحضور لافت.
يقدم «مهرجان الموسيقى العربية» في دورته الجديدة، ثلاث ليالٍ ساحرة للموسيقى العربية تُعيد عشاق الطرب الأصيل إلى زمن الفن الجميل، حيث من المقرر أن تؤدي مساء اليوم، الفنانة مروة ناجي ليلة وردة الجزائرية، فيما يختتم غداً الفنان هاني شاكر فعاليات المهرجان بـ «ليلة العندليب» عبد الحليم حافظ.
وبقيادة المايسترو محمد الموجي، أعادت ريهام سحر الطرب الأصيل، وقدمت تجربة موسيقية فريدة تجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر، وأدت خلال الحفل بصوتها المميز، توليفة من أشهر أغنيات «كوكب الشرق» التي يعشقها الجمهور، ومنها: «ألف ليلة وليلة»، «أنت عمري»، «حيرت قلبي معاك»، «بعيد عنك»، و«الأطلال».
وقالت ريهام: كنت سعيدة عندما علمت أن «مهرجان الموسيقى العربية» سيقام لأول مرة في تاريخه خارج مصر، في أبوظبي عاصمة الموسيقى والفنون. وأن يقع اختيار مسؤولي المهرجان أن تكون «ليلة الست أم كلثوم»، الليلة الافتتاحية، فكانت مسؤولية كبيرة وضعت على عاتقي في مهرجان كبير وعريق. وأشكر المجمع الثقافي على استضافة هذا الحدث الموسيقي المميز والفريد، ودار الأوبرا المصرية التي تجمع نخبة من الفنانين لإحياء زمن الفن الجميل، وتقديم أمسيات ساحرة لعمالقة الطرب، بهدف التواصل بين الأجيال.

أخبار ذات صلة
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©