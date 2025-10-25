سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب الممثل سعيد سالم عن سعادته بتكريمه في «المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة»، في دورته الثامنة في المغرب، بأكادير، ضمن فقرة «التكريم الدولي»، معتبراً أن التكريمات والجوائز التي يحصل عليها، بمثابة فخر واعتزاز كبيرين، ودافع وإصرار للاستمرارية في تقديم الأفضل، وتحقيق الإنجازات للمسرح الإماراتي. وأهدى سالم التكريم إلى فرقة مسرح أم القيوين الوطني، الذين يجتهدون في تقديم أعمال مسرحية هادفة، تُثري المشهد، بالمضمون الجيد والأداء المحترف.

جاء تكريم سالم في «المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة» احتفاء بجهوده المثمرة والمستمرة التي ساهمت في تألق المسرح الإماراتي والخليجي والعربي. وقال: يأتي هذا التكريم اعترافاً بالعطاءات، وفي الوقت نفسه انفتاحاً على الدينامية المسرحية والنهضة الثقافية التي تشهدها دولة الإمارات. ويجسّد هذا التكريم تجديداً وتوطيداً لأواصر التعاون والعلاقات الفنية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

سالم الذي تنقّل في رحلته الفنية بين محطات الكوميديا والتراجيديا، ووضع بصمة مميزة في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، وكثّف جهوده لتأسيس فرقة مسرحية، وعمل على ترسيخ دعائم نجاحها، وتوجت مسيرته الفنية الحافلة بالكثير من الإنجازات، من خلال مشاركاته المتميزة في مهرجانات عربية ودولية، أوضح أنه يشارك بمسرحيته «عرج السواحل» ضمن فعاليات المهرجان، ومن المقرر أن تعرض يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك بعدما شارك بها مؤخراً في مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته السادسة، ونالت إعجاب النقاد والجمهور معاً، ورشحت بطلتها هيفاء العلي لجائزة أفضل ممثلة بين 5 ممثلات على مستوى العالم.

لفت سالم الذي يُعد مدير مسرح أم القيوين الوطني، إلى أن مسرحية «عرج السواحل» من تأليف الراحل سالم الحتاوي وإخراج عيسى كايد، عمل مسرحي ناضج فنياً، يمتلك عمقاً تراجيدياً حقيقياً، يطرح أسئلة فلسفية جادة عن السلطة والعدالة، وتُقدم رؤية إخراجية محكمة تحترم ذكاء المشاهد. كما أن القيمة الجمالية للعرض عالية، من أداء تمثيلي متقن، سينوغرافيا مكثفة، بنية درامية محكمة. وتدور أحداثها حول حكاية شعبية رمزية تستعرض الصراع بين الأصالة والخداع، وتتناول مواضيع مثل الشجاعة والمبادئ، وكيف من الممكن أن تتحول الذاكرة إلى عبء.

وأعرب المخرج عيسى كايد عن سعادته البالغة بالنجاحات التي حققتها المسرحية، منذ أن عُرضت في أيام الشارقة المسرحية، وبعدها بغداد الدولي للمسرح، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد معاً، وحالياً تشارك في «المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة» بأكادير، وقال: أعتز بتعاوني مع فرقة عريقة هي فرقة «مسرح أم القيوين الوطني»، وعلى رأسهم سعيد سالم، وجميع أبطال مسرحية «عرج السواحل» التي تضم نخبة من صفوة الشباب المتميزين في عالم التمثيل، وأتمنى أن تصل رسالتنا الفنية والإبداعية لعشاق «أبو الفنون».