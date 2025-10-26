روبوت «الاستدامة» في حدائق أبوظبي

هالة الخيّاط (أبوظبي)



في خطوة نوعية تعكس توجهات إمارة أبوظبي نحو تبنّي حلول المدن الذكية، وتعزيز جودة الحياة، اعتمدت دائرة البلديات والنقل، «روبوت» تفتيش ذكياً لدعم أعمال المراقبة الميدانية والاستجابة التشغيلية في الحدائق والمرافق الترفيهية بالإمارة، وتبدأ النسخة التجريبية للروبوت بالعمل في حديقة العائلة «ب»، تمهيداً لتعميم التجربة لاحقاً على مختلف الحدائق في مدينة أبوظبي، وذلك في إطار جهود الدائرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في رفع كفاءة إدارة المرافق العامة وضمان بيئة آمنة وجذابة للزوار، عبر حلول ذكية تعزّز الاستدامة التشغيلية وتدعم التحول الرقمي في الخدمات البلدية.

ويتميز الروبوت الجديد بمجسّات عالية الدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات إدراك بيئي متعددة الوظائف، تُمكّنه من الكشف عن المشوهات والمخالفات ومصادر الخطر مثل الدخان أو النفايات أو الأعطال، إلى جانب مراقبة نظافة وجمالية الحدائق، والتأكد من سلامة الزوار والحيوانات داخل المرافق.

ويقوم الروبوت، المزود بكاميرا وأدوات تحليل ذكية، بإرسال تقارير فورية إلى نظام التفتيش الموحد التابع للدائرة، ما يتيح الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الفرق الميدانية المختصة، الأمر الذي يسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة الزوار.

وأكدت دائرة البلديات والنقل أن استخدام الروبوتات في التفتيش الميداني يمثّل إضافة نوعية في منظومة العمل البلدي، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي، ويعزّز من مكانة أبوظبي مدينةً رائدةً في الابتكار والإدارة الحضرية الذكية.