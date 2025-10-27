طرق دبي وكريم بايك توفران دراجات مجانية لمشاركي «دبي رايد»

وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «كريم»، خدمة تأجير مجانية لدراجات «كريم بايك» للمشاركين في فعالية «دبي رايد»، ضمن الجهود المشتركة لتسهيل المشاركة في الحدث الرياضي وتشجيع استخدام وسائل التنقّل المستدامة.

وأكد المهندس حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أن فعالية «دبي رايد» تُعد إحدى الركائز الرئيسة لتحدي دبي للياقة، موضحاً أن مبادرة توفير الدراجات المجانية تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، ودعم توجهاتها في مجالات السلامة والاستدامة وإسعاد المتعاملين.

وقال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «كريم»، إن التعاون مع الهيئة للعام الرابع على التوالي يعكس التزام الجانبين بتسهيل مشاركة المجتمع في الفعالية، مشيراً إلى أن توفير دراجات «كريم بايك» مجاناً يسهم في تشجيع ثقافة التنقل النشط والمستدام في دبي.

وتتوفر الدراجات للمشاركين من الساعة الثالثة فجراً حتى الثامنة صباحاً، عبر محطات «كريم بايك» المنتشرة في أنحاء الإمارة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعالية «دبي رايد» صباح الثاني من نوفمبر المقبل.