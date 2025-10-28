«هيئة الإعلام الإبداعي» تتعاون مع عابد فهد لدعم صناعة المحتوى

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «هيئة الإعلام الإبداعي» اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «سيناريو للإنتاج» التي أسّسها الممثل والمخرج عابد فهد. ويأتي هذا التعاون بهدف دعم صناعة المحتوى العربي وتعزيز تنوع المشهد الإبداعي المزدهر في أبوظبي. وبموجب اتفاقية الشراكة الممتدة على مدار 3 سنوات، ستقوم «سيناريو للإنتاج» بإنتاج عمل فني ضخم واحد على الأقل سنوياً في أبوظبي، على أن يكون 50% من فريق عمل هذه الإنتاجات من الكفاءات والمواهب المسجّلة تحت مظلة الهيئة، ما يمكّنها من الاستفادة من جودة البنية التحتية ومهارة شبكة المواهب الإبداعية في أبوظبي، بالإضافة إلى الإسهام في دفع جهود الاستثمار في مجال الصناعات الإبداعية لدعم الاقتصاد المحلي.

ولن يقتصر دور عابد على تنفيذ الأعمال الإنتاجية، بل سيضطلع أيضاً بدور إرشادي وتوجيهي من خلال تنظيم ورش عمل، وبرامج تبادل معرفة طويلة الأمد، تدعم الجيل الجديد من المبدعين، وإعداد مسارات مهنية مستدامة لاكتشاف وتنمية المواهب في مجالات التمثيل والإخراج والإنتاج.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ «هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: لا شك أن التعاون مع عابد فهد، النجم البارز في عالم الترفيه العربي، وصاحب الرؤى الاستشرافية حول مستقبل السرد الروائي، يتماشى مع رؤيتنا الطموحة لترسيخ مكانة أبوظبي، وجهةً رائدة لإنتاج المحتوى العربي، ومنصّة مبتكرة تجمع روّاد الإبداع مع المواهب الواعدة لصياغة مستقبل الصناعات الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خالد خوري، مدير إدارة تطوير الأعمال في «هيئة الإعلام الإبداعي»: سعداء بهذه الشراكة التي يمتد تأثيرها من إنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية عربية، إلى نقل الخبرات وتطوير مهارات جيل من المبدعين العرب، وذلك نظراً لمكانة النجم عابد فهد، وقيمته ومسيرته الفنية كممثل ومخرج، والتي ساهمت في تشكيل الوجدان العربي لعقود طويلة، ما يجعله أيقونة فنية قادرة على توجيه ودعم المواهب الصاعدة، وتأسيس منظومة إعلامية قوية برؤى مستقبلية مرتكزة على التميز الثقافي العربي.

وقال عابد فهد: يسعدنا التعاون مع «هيئة الإعلام الإبداعي» التي ستؤمّن لنا كافة الخدمات اللوجستية في أبوظبي، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المحتوى العربي على الساحة الإقليمية والعالمية، من خلال تنفيذ «سيناريو للإنتاج» لمجموعة من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية ذات القيمة المضافة إلى مكتبة الفن العربي.