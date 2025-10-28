الملتقى السنوي لموظفي «مركز الاتحاد للأخبار».. احتفاء بالإنجاز وترسيخ ثقافة التميز

أبوظبي (الاتحاد)



في أجواء مفعمة بالتقدير والإيجابية، نظم مركز الاتحاد للأخبار الملتقى السنوي لموظفيه، احتفالاً بمرور ستة وخمسين عاماً على تأسيس صحيفة «الاتحاد»، وتجسيداً لنهجه الراسخ في تعزيز روح الفريق الواحد، وترسيخ ثقافة العطاء والتميز المؤسسي بين العاملين، في مختلف إداراته وأقسامه التحريرية والفنية والإدارية.

جاء الملتقى ليؤكد حرص إدارة المركز على دعم كوادره وتقدير إنجازاتهم، والاحتفاء بالمتميزين منهم، الذين أسهموا في تعزيز مكانة شبكة أبوظبي للإعلام وريادتها على المستويين المحلي والإقليمي.

استهلت فعاليات الملتقى بكلمة للدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رحّب فيها بجميع الموظفين، معرباً عن فخره بما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي بفضل جهود فرق العمل وتكاتفهم المستمر.

وأشاد الكعبي بالتطور اللافت الذي يشهده المركز في منظومة العمل الإعلامي الرقمي والمطبوع، مؤكداً أن النجاح لم يكن ليتحقق لولا روح الالتزام والانتماء لدى موظفي «مركز الاتحاد للأخبار» في مختلف مواقعهم.



مضاعفة الجهود

ودعا الكعبي جميع العاملين إلى مواصلة العمل بروح المبادرة والإبداع، ومضاعفة الجهود من أجل ترسيخ مكانة المركز في تجسيد قيم المهنية والمسؤولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي الإقليمي والعالمي.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التطوير والابتكار في كل ما يُقدَّم من محتوى، سواء عبر المنصات الرقمية أو الصحفية، بما يواكب رؤية الدولة الإعلامية المستقبلية.



أجواء التواصل

تضمنت فعاليات الملتقى فقرات ترفيهية وتفاعلية أسهمت في تعزيز أجواء التواصل وروح التعاون بين الموظفين، إلى جانب تكريم خاص لعدد من العاملين المتميزين الذين قدّموا جهوداً مضيئة في مختلف الأقسام التحريرية والإدارية والتقنية، تقديراً لعطائهم المستمر ودورهم الفاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.

وشمل التكريم مجموعة من الزملاء الشباب الذين أثبتوا أن الإبداع لا يعرف عمراً، بل يحتاج إلى شغف وطموح وعزيمة.

فقرات محفزة

بدأت فقرات الملتقى بالعرض الافتتاحي لفيلم قصير بعنوان «رحلة الاتحاد نحو المستقبل»، الذي استعرض أبرز إنجازات الاتحاد خلال عام 2025.

ثم قدم الفنانان سعيد بتيجة وسالم العيان، ضيفا شرف الملتقى، الفقرة الفنية وأديا مشهداً تمثيلياً يستعرض سلبيات إطلاق الإشاعات التي لا تضر صاحبها فحسب، بل تؤثر سلباً على منظومة بأكملها.

وأعرب الفنانان عن سعادتهما لمشاركتهما في ملتقى الاتحاد بمناسبة مرور 56 عاماً على تأسيس صحيفة الاتحاد، واختيارهما لتقديم هذا المشهد التمثيلي الذي يحوي مضموناً جاداً ورسالة هادفة، واعتبرا تكريمهما في الملتقى فخراً لهما.



حظك نصيبك

ضمن فعاليات ملتقى الاتحاد، تم تنفيذ فقرة تفاعلية ممتعة بعنوان «حظك نصيبك» شارك فيها زملاء مركز الاتحاد للأخبار، تضمنت السحب الإلكتروني العشوائي لاختيار 20 فائزاً من موظفي مركز الاتحاد للأخبار، إلى جانب ألعاب تفاعلية ترفيهية تظهر روح التعاون والتحدي.



جودة الأداء

اختُتم الملتقى بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات السنوية، التي تُجسّد قيم التقدير والانتماء المؤسسي، وتُعزز روح الأسرة الواحدة داخل المركز، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء والإنتاج الإعلامي المتميز الذي يواكب تطلعات الجمهور ورؤية القيادة الإعلامية في الدولة.