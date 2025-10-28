الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الملتقى السنوي لموظفي «مركز الاتحاد للأخبار».. احتفاء بالإنجاز وترسيخ ثقافة التميز

الزملاء العاملون بمركز الاتحاد للأخبار يتوسطهم حمد الكعبي في صورة جماعية خلال الملتقى (تصوير: علي عبيدو ونورس حمدان)
29 أكتوبر 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

في أجواء مفعمة بالتقدير والإيجابية، نظم مركز الاتحاد للأخبار الملتقى السنوي لموظفيه، احتفالاً بمرور ستة وخمسين عاماً على تأسيس صحيفة «الاتحاد»، وتجسيداً لنهجه الراسخ في تعزيز روح الفريق الواحد، وترسيخ ثقافة العطاء والتميز المؤسسي بين العاملين، في مختلف إداراته وأقسامه التحريرية والفنية والإدارية.
جاء الملتقى ليؤكد حرص إدارة المركز على دعم كوادره وتقدير إنجازاتهم، والاحتفاء بالمتميزين منهم، الذين أسهموا في تعزيز مكانة شبكة أبوظبي للإعلام وريادتها على المستويين المحلي والإقليمي.
استهلت فعاليات الملتقى بكلمة للدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رحّب فيها بجميع الموظفين، معرباً عن فخره بما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي بفضل جهود فرق العمل وتكاتفهم المستمر.
وأشاد الكعبي بالتطور اللافت الذي يشهده المركز في منظومة العمل الإعلامي الرقمي والمطبوع، مؤكداً أن النجاح لم يكن ليتحقق لولا روح الالتزام والانتماء لدى موظفي «مركز الاتحاد للأخبار» في مختلف مواقعهم.

مضاعفة الجهود
ودعا الكعبي جميع العاملين إلى مواصلة العمل بروح المبادرة والإبداع، ومضاعفة الجهود من أجل ترسيخ مكانة المركز في تجسيد قيم المهنية والمسؤولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي الإقليمي والعالمي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التطوير والابتكار في كل ما يُقدَّم من محتوى، سواء عبر المنصات الرقمية أو الصحفية، بما يواكب رؤية الدولة الإعلامية المستقبلية.

أجواء التواصل
تضمنت فعاليات الملتقى فقرات ترفيهية وتفاعلية أسهمت في تعزيز أجواء التواصل وروح التعاون بين الموظفين، إلى جانب تكريم خاص لعدد من العاملين المتميزين الذين قدّموا جهوداً مضيئة في مختلف الأقسام التحريرية والإدارية والتقنية، تقديراً لعطائهم المستمر ودورهم الفاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.
وشمل التكريم مجموعة من الزملاء الشباب الذين أثبتوا أن الإبداع لا يعرف عمراً، بل يحتاج إلى شغف وطموح وعزيمة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رودريغو باز بيريرا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

فقرات محفزة
بدأت فقرات الملتقى بالعرض الافتتاحي لفيلم قصير بعنوان «رحلة الاتحاد نحو المستقبل»، الذي استعرض أبرز إنجازات الاتحاد خلال عام 2025.
ثم قدم الفنانان سعيد بتيجة وسالم العيان، ضيفا شرف الملتقى، الفقرة الفنية وأديا مشهداً تمثيلياً يستعرض سلبيات إطلاق الإشاعات التي لا تضر صاحبها فحسب، بل تؤثر سلباً على منظومة بأكملها.
وأعرب الفنانان عن سعادتهما لمشاركتهما في ملتقى الاتحاد بمناسبة مرور 56 عاماً على تأسيس صحيفة الاتحاد، واختيارهما لتقديم هذا المشهد التمثيلي الذي يحوي مضموناً جاداً ورسالة هادفة، واعتبرا تكريمهما في الملتقى فخراً لهما.

حظك نصيبك
ضمن فعاليات ملتقى الاتحاد، تم تنفيذ فقرة تفاعلية ممتعة بعنوان «حظك نصيبك» شارك فيها زملاء مركز الاتحاد للأخبار، تضمنت السحب الإلكتروني العشوائي لاختيار 20 فائزاً من موظفي مركز الاتحاد للأخبار، إلى جانب ألعاب تفاعلية ترفيهية تظهر روح التعاون والتحدي.

جودة الأداء
اختُتم الملتقى بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات السنوية، التي تُجسّد قيم التقدير والانتماء المؤسسي، وتُعزز روح الأسرة الواحدة داخل المركز، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء والإنتاج الإعلامي المتميز الذي يواكب تطلعات الجمهور ورؤية القيادة الإعلامية في الدولة.

مركز الاتحاد للأخبار
الإمارات
صحيفة الاتحاد
جريدة الاتحاد
حمد الكعبي
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©