الخميس 30 أكتوبر 2025
دبي °C
دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب

دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب
29 أكتوبر 2025 11:51

توصلت دراسة فرنسية حديثة، إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يكون المفتاح لحماية صحة القلب، لكن بشروط محددة تتمثل في الجودة الغذائية ودرجة المعالجة الصناعية.

وكشف فريق بحثي من المعهد الوطني للبحوث الزراعية "INRAE"، والمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية "Inserm"، وجامعة السوربون الفرنسية، أن الفائدة الحقيقية للأطعمة النباتية تتحقق فقط عندما تكون عالية القيمة الغذائية وقليلة المعالجة، بينما تفقد الأطعمة فائقة التصنيع قيمتها الصحية بغض النظر عن أصلها النباتي.

واعتمدت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت للصحة الإقليمية، على تحليل بيانات 63835 بالغاً، تمت متابعتهم لمدة متوسطها 9.1 سنة، مع تتبع بعض المشاركين لمدة تصل إلى 15 عاماً.

وتمكن الباحثون، من خلال استبيانات مفصلة عن النظام الغذائي، من تقييم ليس فقط نسبة الأطعمة النباتية مقابل الحيوانية، ولكن أيضاً جودتها الغذائية من حيث محتوى الدهون والسكر والملح والفيتامينات المضادة للأكسدة، ودرجة معالجتها صناعيا.

وكشفت النتائج عن فروق كبيرة في معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة، حيث انخفض خطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 40 % لدى البالغين، الذين اعتمدوا على الأطعمة النباتية عالية الجودة وقليلة المعالجة، مثل الخضراوات والفواكه الطازجة والبقوليات والحبوب الكاملة غير المصنعة.

وفي المقابل، لم يلاحظ أي انخفاض في الخطر لدى الأشخاص الذين تناولوا أطعمة نباتية فائقة التصنيع، حتى لو كانت عالية الجودة الغذائية، مثل الخبز الأسود الصناعي والحساء الجاهز والأطباق الجاهزة والسلطات المعدة تجاريا.
وتمثل الأمر الأكثر خطورة في النظام الغذائي المعتمد على الأطعمة النباتية منخفضة الجودة وفائقة التصنيع، مثل رقائق البطاطس والمشروبات المحلاة والحلويات وحبوب الإفطار السكرية، حيث ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40 %، مقارنة بمن يستهلكون أطعمة نباتية طازجة وقليلة المعالجة.
وتظهر هذه النتائج أن التركيز على مجرد زيادة كمية الأطعمة النباتية في النظام الغذائي ليس كافيا لتحسين الصحة، بل يجب الاهتمام بجودة هذه الأطعمة ودرجة معالجتها.

كما تدعم الدراسة سياسات الصحة العامة التي تشجع على اختيار الأطعمة النباتية الطازجة أو المجمدة أو المعلبة عالية الجودة دون إضافات ضارة، مع تقليل استهلاك الأطعمة فائقة التصنيع حتى لو كانت نباتية المصدر.

