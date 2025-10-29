بطاقة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تخطف الأضواء

خطفت بطاقة دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير الأنظار حول العالم ، حيث جمعت بين عبق التاريخ وروعة الإبداع الحديث ..وأثارت موجة تفاعل واسعة في مصر.

وجاءت البطاقة على شكل تابوت ذهبي مصغر لتوت عنخ آمون، في تجسيد أنيق لعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وعكست القطعة الفنية المذهلة، المخصصة لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في صندوق فاخر، روح الفخامة التي يحرص المتحف على إبرازها مع اقتراب افتتاحه الرسمي.

عالم المصريات الياباني البارز، ساكوجي يوشيمورا، شارك عبر موقع "إكس" صوراً لعملية فتح بطاقة الدعوة التي تلقاها، وجاءت في تابوت ذهبي صغير يحمل لمسات فرعونية دقيقة.

عبر يوشيمورا عن إعجابه الكبير بتصميم بطاقة الدعوة، واصفا إياها بأنها تحفة فنية تعكس الفخامة التي يحرص المتحف على إبرازها.وفق سكاي نيوز.

المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف أثري في العالم يركز على الحضارة المصرية القديمة، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة، أبرزها كنوز توت عنخ آمون. وقد تم تصميمه ليكون مركزا عالميا للبحث والتعليم والسياحة الثقافية، مع مراعاة أعلى معايير الحفظ والتكنولوجيا الحديثة.