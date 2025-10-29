الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بطاقة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تخطف الأضواء

فخامة وعراقة.. بطاقة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تخطف الأضواء
29 أكتوبر 2025 17:12

خطفت بطاقة دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير الأنظار حول العالم ، حيث جمعت بين عبق التاريخ وروعة الإبداع الحديث ..وأثارت موجة تفاعل واسعة في مصر.

وجاءت البطاقة على شكل تابوت ذهبي مصغر لتوت عنخ آمون، في تجسيد أنيق لعظمة الحضارة المصرية القديمة.

أخبار ذات صلة
الشعبة البرلمانية تشارك في ورشة للبرلمان العربي بالقاهرة حول الحد من فقد وهدر الأغذية
المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في أفريقيا

وعكست القطعة الفنية المذهلة، المخصصة لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في صندوق فاخر، روح الفخامة التي يحرص المتحف على إبرازها مع اقتراب افتتاحه الرسمي.
 عالم المصريات الياباني البارز، ساكوجي يوشيمورا،  شارك عبر موقع "إكس" صوراً  لعملية فتح بطاقة الدعوة التي تلقاها، وجاءت في تابوت ذهبي صغير يحمل لمسات فرعونية دقيقة.
عبر يوشيمورا عن إعجابه الكبير بتصميم  بطاقة الدعوة، واصفا إياها بأنها تحفة فنية تعكس الفخامة التي يحرص المتحف على إبرازها.وفق سكاي نيوز.

 المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف أثري في العالم يركز على الحضارة المصرية القديمة، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة، أبرزها كنوز توت عنخ آمون. وقد تم تصميمه ليكون مركزا عالميا للبحث والتعليم والسياحة الثقافية، مع مراعاة أعلى معايير الحفظ والتكنولوجيا الحديثة.

 

المصدر: وكالات
مصر
المتحف المصري
المتحف المصري الكبير
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©