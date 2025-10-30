الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علماء يطورون لقاحاً ضد جميع سلالات إنفلونزا الطيور

علماء يطورون لقاحاً ضد جميع سلالات إنفلونزا الطيور
30 أكتوبر 2025 08:54

طور فريق من العلماء بقيادة ماتيلد روشارد من المركز الطبي لجامعة إيراسموس في هولندا، لقاحا تجريبيا جديدا يوفر حماية شاملة ضد جميع سلالات فيروس إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض "A5"، بما في ذلك السلالات المستقبلية التي لم تظهر بعد.ويتميز اللقاح بإمكانية إعطاء جرعة واحدة فقط، مما يعزز الدفاعات البشرية ضد خطر حدوث جائحة مستقبلية. 
ويعتمد على تصميم بروتين "HA" مركزي يمثل الخصائص المشتركة لجميع سلالات الفيروس، ويحفز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة فعالة ضد مجموعة واسعة من الفيروسات.وقد أظهرت اختبارات على حيوانات النمس فعالية واسعة للقاح، حيث وفر حماية ضد سلالات متعددة من "H5"، بما يعادل فعالية اللقاحات الخاصة بكل سلالة، بل ونجح في التصدي لفيروسين مختلفين عن مكونات اللقاح.ورغم النتائج المشجعة، لا يزال اللقاح في مرحلة الدراسة، ويتطلب إجراء تجارب سريرية على البشر للتحقق من سلامته وفعاليته. 

المصدر: وام
لقاح
إنفلونزا الطيور
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©