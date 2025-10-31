«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان

السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
31 أكتوبر 2025 13:59

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن صدور عددها الجديد لشهر نوفمبر 2025، الذي يفتح صفحات علمية وإنسانية مدهشة عن حدود الإدراك البشري، والطموح العلمي، وسعي الإنسان لفهم الطبيعة وتسخيرها في خدمته.
ويتصدّر العدد تحقيق علمي بعنوان «بحثاً عن سبات بشري»، يسلّط الضوء على أحدث التجارب التي يجريها العلماء لاستكشاف إمكانية دخول الإنسان في حالة سبات اصطناعية تشبه ما تعيشه بعض الكائنات مثل الدببة والخفافيش والقنافذ. ويطرح التحقيق تساؤلات عمّا إذا كان هذا النوم المطوّل، الذي طالما عُدّ خيالاً علمياً، قد اقترب من التحقّق، وما يُمكن أن يترتب عليه من تطبيقات طبية وعلمية تُغيّر نظرتنا إلى الجسد البشري وحدود قدراته. وفي تحقيق موسّع بعنوان «طموح عملاق إلى طاقة لا تنضب»، تصحب المجلة قرّاءها إلى بلدة صغيرة بجنوبي فرنسا حيث يشيَّد مشروع «إيتر» (ITER) الدولي، أكبر منشأة للاندماج النووي في العالم، والذي يُعَدّ خطوة طموحة نحو إنتاج طاقة نظيفة تحاكي عملية الاندماج التي تضيء النجوم.

ويعرض التحقيق التحديات التقنية والجدل العلمي المرافق للمشروع، ومدى إمكانية أن ينجح في إرساء حقبة جديدة من الاعتماد على الطاقة المستدامة. أما تحقيق «الشيربا.. من الأعالي إلى المعالي» فينقل القارئ إلى أعالي الهيمالايا، حيث يعيش شعب «شيربا» الذين اشتهروا بقدراتهم الفريدة على تسلق الجبال وخدمة بعثات المُتسلّقين العالميين إلى قمم «إيفرست».

ويستعرض التحقيق كيف يسعى هذا الشعب اليوم إلى كسر الصورة النمطية التي حصرتهم في أدوار المساعدين، وإبرازهم كرمز وطني للقوة والعزيمة والإرث الثقافي المتجذّر في القمم العالية.
ويُختتم العدد بتحقيق علمي إنساني بعنوان «كيف أصبح اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة آفةً تصيب البالغين؟»، يستعرض فيه العلماء تطوّر فهم هذا الاضطراب لدى الراشدين، بعدما كان يُعتقد أنه يقتصر على الأطفال، مع توضيح أسبابه وعوامل الخطر المرتبطة به، وانعكاساته الخاصة على النساء، وسُبل الحدّ من تداعياته.
 

ناشيونال جيوغرافيك العربية
