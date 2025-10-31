الصين ترسل 3 رواد إلى محطتها الفضائية

انطلق الصاروخ الصيني "لونغ مارش-2إف"، مساء اليوم الجمعة، حاملا رواد فضاء إلى "محطة تيانغونغ الفضائية".

وانطلقت المركبة، التي تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء صينيين يشكلون طاقم مهمة "شنتشو-21"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية الواقع في منطقة شمال غرب الصين، الساعة 23,44 بالتوقيت المحلي (15,44 بتوقيت غرينتش).

ستستمر مهمة رواد فضاء "شنتشو-21" الثلاثة ستة أشهر وتهدف خصوصا إلى إجراء تجارب علمية وسيحلون محل أفراد طاقم "شنتشو-20" الذين سيعودون إلى الأرض خلال أيام قليلة.

كما سيجرون طلعات في الفضاء وعمليات لتثبيت دروع مضادة للحطام خارج محطة تيانغونغ.

وسيصبح المهندس وو فاي، البالغ 32 عاما فقط، أصغر صيني يشارك في مهمة فضائية. وقد صرح للصحافة، أمس الخميس، أنه يشعر بأنه "محظوظ للغاية" لمشاركته في هذه المهمة.

سيقود الطاقم تشانغ لو، البالغ 48 عاما، والذي شارك سابقا في مهمة "شنتشو-15". وسيدعمهما تشانغ هونغ تشانغ البالغ 39 عاما.

فئران

سيشارك في الرحلة أيضا أربعة فئران، ذكران وأنثيان، لإجراء أول تجارب صينية على القوارض في المدار.

ومن المتوقع أن تلتحم مركبة الفضاء "شنتشو-21" بمحطة تيانغونغ بعد ثلاث إلى أربع ساعات من إقلاعها.

وقبل الانطلاق، حيا رواد الفضاء زملاءهم وعائلاتهم في شوارع مركز الإطلاق.

تعد محطة "تيانغونغ" الفضائية مشروعا نموذجيا، وقد اكتمل بناؤها عام 2022 ومن المتوقع أن يستمر تشغيلها لعشر سنوات على الأقل.

"اختبارات حاسمة"

ونجحت الصين، بعدما أصبحت قوة فضائية، في إرسال مركبة فضائية (مسبار تشانغ آه-4) على الجانب غير المرئيّ من القمر عام 2019، في سابقة عالمية. كما هبطت مركبة جوالة صغيرة صينية على المريخ عام 2021.

وأكدت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة للصحافة، أمس الخميس، أنها "متمسكة بقوة" بهدف إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2030.

وأشارت إلى إجراء سلسلة من "الاختبارات الحاسمة" في هذا الصدد، ستشمل مركبة هبوط على سطح القمر ومركبة فضائية مأهولة.

من المتوقع أيضا أن يقوم رواد فضاء مهمة "شنتشو-21" أثناء إقامتهم بنشاطات علمية للترويج للاهتمام العام باستكشاف الفضاء.