الهند تضع قمرا اصطناعيا للاتصالات في مداره بنجاح

وضعت الهند في مدار الأرض، اليوم الأحد، أثقل قمر اصطناعي للاتصالات تُطلقه من أراضيها، مُسجلة بذلك إنجازا جديدا في برنامجها الفضائي الطموح، بحسب ما أعلنت وكالتها للفضاء "إيسرو".

وقال رئيس الوكالة ف. نارايانان، وسط تصفيق علماء وفنيين في مركز "سريهاريكوتا" الفضائي في شرق الهند "وُضع القمر الاصطناعي (...) بنجاح في مداره".

أُطلق القمر الاصطناعي "سي ام اس-03" CMS-03، الذي يزن 4,4 أطنان والمُصمم للاتصالات فوق المحيط الهندي والأراضي الهندية إلى الفضاء، بواسطة صاروخ "ال في ام3-ام5" LVM3-M5 الذي كان يُجري رحلته الأولى.

يُعد هذا الصاروخ نسخة مُحسّنة من الصاروخ الذي أرسل مسبارا هنديا إلى سطح القمر في أغسطس 2023.

قبل الهند، نجحت روسيا والولايات المتحدة والصين فقط في إطلاق مركبة فضائية وإيصالها إلى سطح القمر.

ولدى الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خطط طموحة لاستكشاف الفضاء.

فبعد وضع مسبار في مدار المريخ في العام 2014 وإرسال مركبة فضائية إلى سطح القمر في العام 2023، تخطط "إيسرو" لإرسال رائد فضاء إلى مدار الأرض بوسائلها الخاصة في العام 2027.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نيته إرسال رائد هندي إلى القمر بحلول العام 2040.