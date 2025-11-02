شيخة الجابري تكتب: متحف مصر الكبير

كان الافتتاح مهيباً يليق بمصر وتاريخها العظيم، وكان الحب ولا يزال لـ «أم الدنيا» يسكن قلوبنا وأرواحنا، مصر ليست مجرد وطن، أو أرض وسماء، بل هي ثقافتنا المشتركة، ومحبتنا المتآلفة، هي الماضي العريق، وهي التاريخ والمستقبل القادم بقوة، ينافس بأبنائه وقدراتهم وإبداعهم ورؤاهم وتفانيهم في خدمة وطنهم. في مصر قيادة تستحق الاحترام، والتصفيق، والوقوف طويلاً تقديراً واحتراماً، ومودة.

في حفل الافتتاح تبدو خطوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الواثقة علامة كبيرة على قوة الإرادة، والإيمان والثقة بأن الله سبحانه هو مدبر كلّ شيء، ويستحق الحمد والثناء، كما يردد الرئيس المصري في كل خطاباته. هذا الإيمان هو الذي يدفع بالمرء إلى التوكل على الله، والتقدم نحو الأمام ليسبق آخرين بملايين السنوات الضوئية التي تخترق التاريخ، لتقول: هنا مصر أرض الكنانة ومهد الحضارات.

في حفل الافتتاح الرسمي الذي حضره سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كان التاريخ حاضراً، كما هي الثقافة، التراث، الفن، الموسيقى، وأصوات شابة تُبهرك بجمال الأداء وقوة الصوت، وبهاء الحضور والملابس التي تميزت بتصاميم ذات ارتباط بالمتحف ومعروضاته، فكانت الليلة فارهة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى.

يقع المتحف على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة، بواجهة تطل مباشرة على أهرام الجيزة، ذاك المشهد الذي أسرنا ونحن نتابع حفل الافتتاح، حيث عروض الألعاب النارية والتجسيد الفني للآثار، مشاهد تليق بمصر وتاريخها العظيم.

يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، بالإضافة إلى مبان للخدمات التجارية والترفيهية، ومركز ترميم وحديقة متحفية، وتم تصميمه ليستوعب 5 ملايين زائر سنوياً. وأعتقد أن من المهم لكل زائر لمصر أن يمر بهذه التحفة الفنية ومحتوياتها الغنيّة، ولا شك في أن التطواف داخل أروقة المتحف، التي شاهدناها على الهواء مباشرة، سيتيح للزائر متعة بصرية فريدة.

إننا في دولة الإمارات تربطنا بمصر علاقات أخوية وطيدة عابرة للزمن والتاريخ، يُورثها جيل لجيل. مصر هي أحمد زويل، ومجدي يعقوب، وأم كلثوم، وعبدالحليم، وسيد درويش، وعبد الوهاب، وشادية، ومحمود ياسين، ونور الشريف، وعمر خيرت، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي رأى حلمه عام 1992 يتحقق أمام ناظريه، وقد عبّر عن سعادته الغامرة لانتهاء الفكرة والحلم إلى واقع شاهده العالم، جميلٌ أن يتحقق الحلم، شعورٌ لا يدركهُ إلاّ المُجدّون.

كانت ليلة مصرية عربية عالمية، وكانت قلوبنا وأرواحنا مصرية الهوى لمصر التي نهوى، حفظها الله وحفظ أوطاننا من كل شر.