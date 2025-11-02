تُزيِّن ساحات «مهرجان الشيخ زايد».. «المسيرة التفاعلية» كرنفال الحضارات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



يحتفي «مهرجان الشيخ زايد» الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 22 مارس 2026، بالفنون الشعبية الخليجية والعربية والعالمية، من خلال التظاهرة الفنية التراثية والثقافية «مسيرة الحضارات التفاعلية»، التي تُعتبر بمثابة كرنفال فني متنوع يجمع بين الفلكلور والأهازيج التراثية والعروض الأدائية لمختلف فنون العالم.





4 بيئات

تستعرض «المسيرة التفاعلية» البيئات الـ4 لدولة الإمارات: الصحراوية، الجبلية، البحرية، والزراعية، عبّر استعراضات فنية باهرة، صُمّمت خصيصاً هذا العام، لتشكّل لوحة إبداعية متجددة، ومحطة رئيسة في فقرات المهرجان اليومية. وتقدم فرق الفنون الشعبية المشاركة في أجنحة المهرجان المختلفة في «المسيرة التفاعلية» استعراضات وفنوناً عالمية، تؤكد أهمية «مهرجان الشيخ زايد»؛ لكونه ملتقى الحضارات والثقافات على أرض الإمارات.



تراث وفنون

تهدف «المسيرة التفاعلية» إلى تحقيق التواصل بين الشعوب عبر التراث والفنون، ما جعل المهرجان أحد أكبر الفعاليات التراثية في المنطقة والعالم. وتستقطب الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، ويشارك فيها عدد كبير من الفرق المشاركة في المهرجان، من دول الخليج، مصر، المغرب، تركيا، أفريقيا، إيران، الصين، الفلبين، أوروبا، الهند، وبلاد الشام. وتتميز الفرق المشاركة بارتداء ملابس فلكلورية مميزة، وتعزف بطرق فنية مختلفة تعبر عن حضارات الشعوب، ويتفاعل الجمهور مع الموروثات الفنية والفلكلورية لحضارات العالم، حيث ينتشر أعضاء الفرق الجوالة في كل ساحات المهرجان، تعبيراً عن أهمية الفن الشعبي في إظهار ثقافة الشعوب ومظهرها الحضاري.





تناغم وانسجام

تبدأ المسيرة عند المسرح الرئيس للمهرجان عند الساعة الثامنة، وتستمر نحو 60 دقيقة تقريباً، وتشمل عروضاً استثنائية تجمع بين المجسمات الترفيهية التفاعلية، وعدد من الشخصيات الكرتونية التي تتفاعل مع الأطفال، والفرق الجوالة التي تؤدي عروضاً مختلفة، وتُقدم إيقاعات موسيقية مذهلة على آلات القرع. وبتناغم وانسجام كبيرين، يأخذ الفنانون والعازفون والاستعراضيون الزوار في رحلة إلى موروث شعوب العالم، حيث يسيرون بين أروقة المهرجان، ليقدموا معاً استعراضات وفقرات موسيقية وفلكلورية وألعاباً بهلوانية، لتشكيل لوحة فنية فريدة عناصرها الإبداعية تتمحور في الزي التقليدي متعدد الألوان والأشكال، والعزف على آلات موسيقية مختلفة، ضمن أجواء مفعمة بالترفيه والموسيقى والعروض الأدائية.



30 ألف زائر

شهد اليوم الأول من «مهرجان الشيخ زايد» إقبالاً واسعاً من الزوار، تجاوز عددهم 30 ألف زائر، حيث استمتعوا بالأجواء الاحتفالية المتنوعة التي جمعت بين الترفيه والتعليم والثقافة. وازدانت أروقة المهرجان بالعروض التفاعلية عبر المسارح المختلفة، والعروض المائية وإضاءات الليزر الفنية في «نافورة الإمارات»، التي منحت الزوار تجربة استثنائية تمزج بين الأصالة الإماراتية والإبداع العالمي.





عروض بصرية

بعد انتهاء عرض «مسيرة الحضارات التفاعلية»، شهدت سماء الوثبة عروضاً مبهرة للألعاب النارية وطائرات الـ«درون»، التي أضاءت الأجواء بألوان وتصاميم مبتكرة في مشهد بصري شكّل انطلاقة متميزة للموسم الجديد من «مهرجان الشيخ زايد»، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية في دولة الإمارات والمنطقة.