«الأوركسترا الوطنية» تجمع مواهب الإمارات والعالم في أولى تدريباتها

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء أولى تدريباتها في أبوظبي، وتجمع نخبةً من الموسيقيين من الإمارات والعالم، لتعبّر عن صوتٍ متفرّد يمثّل هوية دولة الإمارات، ويعكس تنوّعها الثقافي وتطلّعاتها المستقبلية.تأسست «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية. بقيادة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ورئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكّل الأوركسترا مؤسسةً وطنية تعكس في جوهرها رؤيةً طموحةً مستندةً إلى قيم المجتمع، والشمولية، والإلهام. وتتمثل مهمتها الأساسية في الاحتفاء بالتراث الموسيقي لدولة الإمارات، والربط بين مختلف الثقافات، وإلهام الجيل الجديد من الموسيقيين والجمهور على حدّ سواء. وتعكس «الأوركسترا الوطنية» التزام دولة الإمارات بدعم القطاعات الثقافية والإبداعية، وتأهيل جيلٍ جديد من المواهب الفنية. كما تسهم في تحقيق ركيزة «المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً» الواردة في رؤية نحن الإمارات 2031، بما يعزّز قيم الترابط المجتمعي، ويُرسي هوية وطنية مشتركة من خلال الثقافة. وبصفتها منصةً وطنية للتميّز الفني، فإنها تهدف إلى تعزيز الحضور الثقافي لدولة الإمارات، وتقديم الموسيقى الراقية للجمهور في مختلف إمارات الدولة. وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام لـ «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات: تمثّل «الأوركسترا الوطنية» رمزاً لهوية لدولة الإمارات، وتعكس اعتزازنا بجذورنا وانفتاحنا على العالم، وإدراكنا لأهمية تعزيز الإبداع وعلاقات التعاون. ومع انطلاقة تدريبات الأوركسترا، تتجلى ملامح مسيرة ثقافية ملهمة جديدة لدولة الإمارات، إلى جانب تقديم الموسيقى الراقية في الإمارات السبع». وقال أمين قويدر، المدير الفني وقائد الأوركسترا: توحّد الأوركسترا الجمهور والموسيقيين من خلفيات متنوعة عبر لغة الموسيقى العالمية، ونلمس تفاعلاً إبداعياً فريداً يعكس التنوع والانفتاح الثقافي للإمارات.تدعم «الأوركسترا الوطنية» أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، ما يعزّز دور الفنون في تحقيق التنمية المستدامة وتوثيق الروابط الاجتماعية. كما تسعى إلى استثمار عروضها وشراكاتها المميزة لدعم الإبداع، وتعريف العالم بالتراث الثقافي لدولة الإمارات. وتجمع «الأوركسترا الوطنية» بين المواهب الإماراتية والموسيقيين من مختلف أنحاء العالم، وتم اختيارهم عبر سلسلة من أكثر من 250 من تجارب الأداء، تم على إثرها اختيار 70 موسيقياً بدوام كامل و30 مغنياً بدوام جزئي، وذلك بعد مرحلة تجارب الأداء التي استقطبت أكثر من 3,200 طلب مشاركة. ويشهد الموسم الافتتاحي عروضاً في الإمارات السبع، ما يتيح تقديم الموسيقى الأوركسترالية لمجتمعات وشرائح جديدة كلياً وللمرة الأولى في تاريخ الدولة. وتُعدّ هذه الحفلات الموسيقية تجسيداً لرسالة الأوركسترا الهادفة إلى جعل الموسيقى صوتاً وطنياً مشتركاً، يربط بين المجتمعات ويحتفي بالإبداع والتميز الثقافي. وتواصل «الأوركسترا الوطنية» على مدار الأِشهر المقبلة استعداداتها الخاصة بموسمها الافتتاحي، مع إبرام شراكات مميزة مع مؤسسات وفنانين عالميين، وتعكس عروض الموسم الافتتاحي الهوية الفريدة لدولة الإمارات، للمساهمة في إبراز التنوع الثقافي فيها عبر الفن الموسيقي.

