سيارة كهربائية بأنامل «إماراتية»

رشا طبيلة (أبوظبي)



سيارة كهربائية بالكامل، صممها وصنعها عدد من الخريجين المواطنين، معروضة في مؤتمر «أديبك 2025»، بالعاصمة أبوظبي. وأوضح حمد عبدالله الفلاحي، خريج كليات التقنية العليا، لـ «الاتحاد»، أنه وفريقه المكون من 14 طالباً من خريجي كليات التقنية العليا تخصصي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، صمموا وصنعوا السيارة التي تضم 3 عجلات، وتعمل بكفاءة عالية، وشاركت في مسابقة «ماراثون» بدولة قطر لاختبار كفاءتها في قطع مسافة أطول بأقل طاقة. وأضاف: «السيارة تضم أنظمة أمن وسلامة ومكابح وأنظمة كهربائية بالكامل، تم بناؤها من الصفر في الجامعة».

(تصوير: وليد أبو حمزة)