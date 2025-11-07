حبيب الياسي يستعد لإصدار «سحر بابلي»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهى الفنان الإماراتي حبيب الياسي من تسجيل أحدث أغنياته «سحر بابلي»، والتي تعاون فيها مع الشاعر الإماراتي العصري بن كراز المهيري، وألحان الياسي نفسه، وتوزيع المايسترو إبراهيم السويدي وإشراف علي الياسي.

وصرح الياسي بأن الأغنية، التي تولت إنتاجها «إتش برودكشن للإنتاج الفني»، تحمل الطابع التراثي الإماراتي، وستبث عبر الإذاعات المحلية خلال الأسبوع المقبل.

وكشف عن أنه يستعد لتحضير مجموعة من الأغاني العاطفية والوطنية التي سترى النور قريباً.

ويقول مطلع كلمات «سحر بابلي»:

آه من قلبي بلاه اللي بلاه.. راح عمري واحتيالي يا هلي..

شافت عيوني قمر تحت الغشاه.. والقمر عيا عليه ينجلي..

طار عقلي من جماله من سناه.. في عيونه شفت سحرن بابلي.