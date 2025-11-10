إرجاء إطلاق مهمة لوكالة "ناسا" إلى المريخ

أرجأت شركة "بلو أوريجن" للفضاء، الرحلة الثانية لصاروخها العملاق "نيو غلين"، أمس الأحد، بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

وأشارت الشركة، في بث مباشر عبر الفيديو، إلى تعقيدات في عملية الإطلاق، موضحة أنها "تدرس الاحتمالات لمحاولتنا التالية بناء على توقعات الطقس".

تتمثل مهمة هذا الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا، في حمل مسباري "بلو" و"غولد" الفضائيين من طراز "إسكابايد" التابعين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إلى محيط المريخ لدراسة تاريخ مناخه وتمهيد الطريق لاحتمال استكشافه بشريا.

وسيكون الإطلاق بمثابة اختبار حاسم لتحديد ما إذا كانت "بلو أوريجن" قادرة على استرداد محركاتها، وهو ما سيمثل إنجازا تكنولوجيا كبيرا للشركة الأميركية.

وقد حظيت الرحلة الأولى لصاروخ "نيو غلين" في يناير الماضي بإشادة واسعة لنجاحها في وضع عشرات الأطنان من المعدات في المدار.

لكن شركة "بلو أوريجن" لم تتمكن من إنزال القسم الأول من الصاروخ على منصة في المحيط الأطلسي.

وتمثل هذه الرحلة الجديدة فرصة أخرى للشركة لتحقيق هذا الإنجاز الذي نجحت شركة "سبيس إكس" في تحقيقه.

وتخوض الشركتان سباقا تجاريا محموما، مع إطلاق وكالة "ناسا" مناقصة لمهماتها إلى القمر.