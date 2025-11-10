جناح «جائزة الشيخ منصور للتميّز الزراعي» بـ«مهرجان الشيخ زايد» يدعم الاستدامة ويحتفي بالمنتج المحلي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



يحتفي جناح «جائزة الشيخ منصور للتميّز الزراعي»، الذي تنظّمه «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» للسنة الرابعة على التوالي، في «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة بأبوظبي، بالتميّز والابتكار في قطاعي الزراعة والغذاء. ويعزّز دور المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي في دولة الإمارات، ضمن أجواء تفاعلية وإقبال كبير.

نشر المعرفة

بالحديث عن الدورة الجديدة من جناح «جائزة الشيخ منصور للتميّز الزراعي»، وما تزخر به من مهرجانات ومسابقات وفعاليات، قال مبارك القصيلي المنصوري، رئيس المهرجانات والمسابقات المصاحبة لـ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»: نغطي المهرجانات والمسابقات المصاحبة، التي انطلقت بداية نوفمبر 2025 وتتواصل إلى نهاية فبراير 2026، وتتضمن 5 مهرجانات: «مهرجان الوثبة الغذائي»، «مهرجان الوثبة الزراعي»، «مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية»، «مهرجان الوثبة للعسل»، و«مهرجان الوثبة للزهور»، ويصل مجموع المسابقات التي سيتم تنظيمها في الجناح 77 مسابقة، ونتطلع إلى استقبال جمهور عريض، لا سيما أننا نعمل على نشر المعرفة الزراعية واستدامة الموارد.

أنشطة زراعية

أكد مبارك أن الجناح ينظم العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المصاحبة ضمن الدورة الرابعة من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»، وتأتي كجزء محوري من الجائزة، حيث تسلّط الضوء على الجوانب المجتمعية والإبداعية في الزراعة والغذاء، وتوفر منصة تفاعلية تجمع بين المنتجين والمستهلكين، وتحتفي بالممارسات المتميزة والابتكارات المحلية. وتتضمن الفعاليات المصاحبة للجائزة تنظيم 5 مهرجانات رئيسة تقام ضمن «مهرجان الشيخ زايد»، وتشكّل منصات متكاملة للاحتفاء بالتميز في مختلف مجالات الزراعة والغذاء، وتعكس تنوع القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وتُقدم للجمهور تجربة تفاعلية تجمع بين المعرفة الابتكار والتذوق.

وأضاف: يأتي في مقدمة الفعاليات «مهرجان الوثبة الغذائي» المتواصل إلى 23 نوفمبر الجاري، ويركّز على إبراز جودة المنتجات الغذائية المحلية، ويحتفي بالمشاريع الإماراتية المبتكرة في مجال التصنيع الغذائي، ويشمل المهرجان مسابقات للطهي الحي، وعروضاً تفاعلية للمشاريع الغذائية الناشئة، إلى جانب فعاليات توعوية حول التغليف الذكي والتسويق الفعال، ما يجعله منصة مثالية للترويج للهوية الغذائية الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.

تجسيد عملي

أكد مبارك أن «مهرجان الوثبة الغذائي» يُعد تجسيداً عملياً لرؤية الجائزة في دعم المنتج المحلي، وتعزيز الابتكار في الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن جودة المنتج الإماراتي تستحق أن تُعرض ويُحتفى بها، وأن المهرجان يتيح للمشاركين فرصة للتفاعل المباشر مع الجمهور، وتقديم نماذج ملهمة من المشاريع التي تعكس روح التميز والاستدامة، مؤكداً أن الفعاليات لا تقتصر على كونها منصات عرض، بل تُعد خطوة استراتيجية تسهم في بناء منظومة متكاملة من الشراكات المجتمعية. وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والمنتجين المحليين لتطوير أعمالهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم، بما يعزّز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار الزراعي والغذائي في المنطقة، حيث تُعد هذه الفعاليات فرصة للتكريم والتطوير والانخراط في منظومة الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة.

«الطباخ الصغير»

قال الدكتور هزاع عبدالله المزيني، عضو في «مهرجان الوثبة الغذائي»: يحتفي الجناح بالمطبخ الإماراتي الأصيل، ويحتوي على مسابقات الأكلات التراثية مثل أفضل طبق «بلاليط»، أفضل «مجبوس»، وأفضل «مضروبة دجاج»، إلى جانب مسابقات الأكلات البحرية مثل «الجشيد» والعيش الأبيض. ويشتمل «الوثبة الغذائي» على مسابقات مفتوحة، منها مسابقة خاصة بالأطفال تنطلق 15 نوفمبر بعنوان «الطباخ الصغير»، كما سيتم تنظيم مسابقة يوم 21 نوفمبر خاصة بطلاب المدارس، يتنافسون خلالها على طهي طبق إماراتي شعبي. وستكون هناك مسابقة خاصة بأصحاب الهمم، يوم 22 نوفمبر؛ بهدف إشراكهم ضمن الفعاليات المجتمعية، وإبراز مواهبهم والاحتفاء بقدراتهم.