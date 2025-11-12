«مهرجان منصور».. ترفيه وتعليم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعدّ «مهرجان منصور» لإطلاق فعاليات نسخته الثانية الأكثر تنوّعاً، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2025، في حديقة بوابة ياس الشمالية بأبوظبي، ليُقدم للعائلات تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة تجمع بين الثقافة والإبداع والمرح في أجواء آمنة وممتعة تحتفي بالهوية الإماراتية والقيم العائلية.



وجهة تفاعلية

يحوّل المهرجان، الذي تنظّمه «شركة بداية»، حديقة بوابة ياس الشمالية إلى وجهة تفاعلية نابضة بالحياة تجمع بين التعلّم والمرح، من خلال مناطق مخصّصة للعلوم والمعرفة والرياضة والصحة والبيئة، صُممت لإلهام الأطفال من مختلف الأعمار وتنمية روح الفضول والخيال والعمل الجماعي.



برنامج غني

يقدّم المهرجان خلال 4 أيام برنامجاً غنياً بالعروض الحيّة والألعاب التفاعلية وورش العمل الإبداعية التي تنقل مغامرات منصور من الشاشة إلى أرض الواقع بأسلوب مبتكر يجمع بين المتعة والتعليم.

كما يشهد المهرجان عرضاً حصرياً لمسلسل الرسوم المتحركة الجديد «منصور وسارة»، ليكون الزوّار من أوائل من يشاهدون الحلقات الجديدة، ويعيشون أجواءها في تجربة عائلية ممتعة.



طاقة وخيال

ويتيح المهرجان للأطفال والعائلات خوض تجربة ترفيهية شاملة مليئة بالطاقة والخيال، يتعرّف خلالها الصغار على قيم التعاون والفضول والفخر بالهوية الإماراتية، ضمن أجواء تفاعلية تجمع بين المرح والتعلّم في آنٍ واحد.



عروض فنية

يحظى الزوّار بأجواء نابضة بالحياة تتضمن عروضاً فنية في الهواء الطلق، وموسيقى ترفيهية، وألعاباً عائلية ممتعة، إلى جانب مجموعة من شاحنات الطعام التي تقدّم أشهى الأطباق المحلية والعالمية. كما تضم ساحة المهرجان متاجر مؤقتة ومنصّات للبيع بالتجزئة ومناطق مظلَّلة للاسترخاء، إضافةً إلى زوايا مخصصة لالتقاط الصور التذكارية، لتوفير تجربة مريحة وممتعة لمختلف أفراد العائلة.



رقم قياسي

بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة السابقة من «مهرجان منصور»، بتحطيم رقم قياسي عالمي في «موسوعة غينيس» لأكبر حوض كرات في العالم، تعود دورة هذا العام بفعاليات أضخم وتجارب أكثر تنوعاً، تشمل مناطق ترفيهية غامرة جديدة، وعروضاً للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مع مساعٍ لتحطيم رقم قياسي جديد ضمن فعاليات المهرجان الذي يُقام يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساء.