«الحِرف والصناعات التقليدية».. رحلةٌ عبر التراث

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



وسط أجواء مبهجة، وحضور جماهيري بارز، يحتفي مهرجان «الحِرف والصناعات التقليدية»، الذي تنظّمه «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، والمتواصل في سوق القطارة بالعين في نسخته الـ11 حتى 20 نوفمبر الجاري، بالحِرف والعادات والتقاليد الأصيلة، والصور المجتمعية التي رافقت ممارسة هذه الحِرف، والحرفيين الذين ساهموا في صون أهم الحِرف اليدوية الإماراتية.

حياة الفرجان

تحت شعار «رحلة عبر الحرِف التقليدية المجتمعية»، وضمن أجواء تحاكي حياة «الفرجان» قديماً، تضجّ ساحة المهرجان بالحرفيين والمؤدين والموسيقيين، وصنّاع الفرحة في الحدث الدولي الكبير، حيث تتيح هذه الفعالية السنوية للزوّار فرصة الاطلاع على عالم الحِرف اليدوية الإماراتية المتوارثة عن الأسلاف، من خلال عروض الأداء الحي والمسابقات والورش التطبيقية. ولا يقتصر برنامج المهرجان على إبراز مهارات الحرفيين، بل يعمل على نقل المهارات والمعارف الخاصة بهذه التقنيات التقليدية للأجيال، مما يتيح فرصة استكشاف خبايا الصناعة في تلك الحِرف، عبر الورش المتنوعة من صناعة الدخون، والبراقع والذهب القديم والحناء والخياطة.

تنوع

يتضمن المهرجان عدداً من الأجنحة التي تسلِّط الضوء على إبداع الحرفيين الإماراتيين ومهاراتهم الفريدة، منها أجنحة مخصصة للحِرف التقليدية، وجناح السوق التراثي النابض بالحياة، ومناطق مخصصة للأطعمة الشعبية، بالإضافة إلى ركن الألعاب التراثية للأطفال الذي يعزّز روح التنافس بطريقة ممتعة وتثقيفية. ويستمتع الزوّار بعروض الأداء الحيّ المستوحاة من التراث الأصيل، ليعيش الزائر تجربة تراثية متكاملة.

فخر واعتزاز

في مشهد حيّ ينمي الفخر والاعتزاز بالجذور، يقدّم الحرفيون نبذة عن الدور الذي كان يقوم به الأجداد الذين ابتكروا حرفاً وصناعات أعانتهم على العيش، من بينهم، شمسة عامر التي تقدّم ورشة لصناعة البخور الإماراتي التقليدي، وهي الحرفة التي ورثتها عن والدتها، وتعلّم الزوّار أسرار إعداد البخور من خلال خلطات خاصة، أساسها مسحوق العود والمسك والسكر الناعم وزيوت الأساس مثل «الورد والعنبر والزعفران».

أناقة وجمال

تُبرز ساحة المهرجان الأناقة والجمال والهوية الإماراتية من خلال عرض العديد من الحِرف، ومنها «التلي»، «السدو»، «غزل الصوف»، «الحناء»، «العطور»، والمجوهرات التقليدية والخياطة، ومجموعة من الصناعات التي تجسِّد إبداع المرأة الإماراتية، وارتباطها بالتراث والمجتمع. وفي هذا الصدد، قالت أنيسة الغساني، التي تقدّم عرضاً في الخياطة بـ «الكرخانة» وهي آلة خياطة يدوية بسيط: إنّ المرأة الإماراتية خاطت ملابسها وزيّنتها وحافظت على أناقتها قبل ظهور الآلة، وبرهنت على قدرتها في توفير الخيوط والأدوات البسيطة، حتى جاءت الماكينة أو ما يُطلق عليها باللهجة المحلية «الكرخانة» التي سهّلت حياتها، وزادت ملابسها فخامة، ووفّرت عليها الجهد والوقت، واتخذتها بعض النساء قديماً مهنة لهن.

قرض البراقع

تقول عذيبة سعيد جمعة، التي تعمل على «قرض البراقع»، إن «البرقع» كان يعكس جانباً من شخصية المرأة قديماً، ويُعتبر من أهم مكونات الأزياء الشعبية التقليدية، وهو على بساطته، لم يقتصر على نوع واحد، حيث اختلف باختلاف المناطق، وتنوّع وفقاً لمن ترتديه، حيث كان برقع الفتاة يكتسي اللون الذهبي الذي يميل إلى الأصفر اللامع، وكانت فتحتا العينين واسعتين، أما «برقع» كبيرات السن فتضيق فيه فتحة العين، وتتسّع مساحته لتغطي الوجه، ولونه يميل إلى الأحمر اللامع. وتابعت: يُعتبر «قرض البراقع» من الحرف التقليدية البسيطة، بسبب تواضع الأدوات المستخدمة في إنجازه، ما يؤكد مدى استغلال المرأة في الماضي للإمكانات المتوافرة في بيئتها، وتطويعها لتلبية احتياجاتها. ولفتت إلى أن تجهيزه لا يستغرق وقتاً طويلاً، إذ يتطلب إنجاز «البرقع» ساعة واحدة، أو أكثر بقليل حسب حجمه، منوّهة إلى أن خامة «البرقع» عبارة عن قماش قطني مشبّع بصبغة النيل، البنفسجي القريب من العنابي، وذلك لحماية الوجه من أشعة الشمس، وإضفاء نضارة وجمال على من ترتديه.