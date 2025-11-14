صور.. محكمة تسجن لصا سرق لوحة شهيرة للفنان بانكسي

قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بسجن رجل 13 شهرا لسرقته لوحة (فتاة مع بالون)، إحدى أشهر لوحات فنان الشارع البريطاني بانكسي، من معرض في العاصمة لندن.

واستخدم لاري فريزر (49 عاما) مطرقة لدخول معرض "جروف جاليري" بمنطقة فيتزروفيا في وسط لندن لسرقة اللوحة التي تحمل توقيع بانكسي في وقت متأخر من إحدى ليالي شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الشرطة إن قيمة اللوحة تبلغ 270 ألف جنيه إسترليني (362367 دولارا أميركيا).



وتصور اللوحة فتاة صغيرة تحاول الوصول إلى بالون أحمر على شكل قلب، وهناك عدة جداريات بنفس الصورة في لندن وأماكن أخرى.

ورغم محاولته إخفاء وجهه، التقطته كاميرات المراقبة وألقت الشرطة القبض عليه بعد يومين من السرقة.

وأقر فريزر بأنه مذنب في أكتوبر الماضي، وقضت محكمة كينجستون كراون الجمعة بسجنه 13 شهرا.

وقال سكوت ماذر كبير مفتشي التحريات "لوحة ’فتاة مع بالون’ لبانكسي معروفة في أنحاء العالم، وتحركنا على الفور ليس فقط لتقديم فريزر إلى العدالة ولكن أيضا لإعادة العمل الفني إلى المعرض".

لاري فريزر

وأشاد مدير معرض جروف جاليري بنجاح الشرطة في استعادة اللوحة من اللص في وقت قصير.

وظهرت لوحة (فتاة مع بالون) لأول مرة في شوارع حي "شورديتش" في لندن عام 2002، ورسم بانكسي نسخا من اللوحة في ساوث بانك في لندن عام 2004.

واشتهر بانكسي برسوماته الجدارية الساخرة التي تتناول مواضيع سياسية. وبعد أن كان فنان جرافيتي صغيرا من مدينة بريستول البريطانية، أصبحت أعماله الفنية تحظى بشعبية وقيمة كبيرتين.