السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صور.. محكمة تسجن لصا سرق لوحة شهيرة للفنان بانكسي

لحطة دخول اللص إلى قاعة العرض لسرقة لوحة "فتاة مع بالون"
15 نوفمبر 2025 00:19

قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بسجن رجل 13 شهرا لسرقته لوحة (فتاة مع بالون)، إحدى أشهر لوحات فنان الشارع البريطاني بانكسي، من معرض في العاصمة لندن.
واستخدم لاري فريزر (49 عاما) مطرقة لدخول معرض "جروف جاليري" بمنطقة فيتزروفيا في وسط لندن لسرقة اللوحة التي تحمل توقيع بانكسي في وقت متأخر من إحدى ليالي شهر سبتمبر الماضي.
وقالت الشرطة إن قيمة اللوحة تبلغ 270 ألف جنيه إسترليني (362367 دولارا أميركيا).

وتصور اللوحة فتاة صغيرة تحاول الوصول إلى بالون أحمر على شكل قلب، وهناك عدة جداريات بنفس الصورة في لندن وأماكن أخرى.
ورغم محاولته إخفاء وجهه، التقطته كاميرات المراقبة وألقت الشرطة القبض عليه بعد يومين من السرقة.
وأقر فريزر بأنه مذنب في أكتوبر الماضي، وقضت محكمة كينجستون كراون الجمعة بسجنه 13 شهرا.
وقال سكوت ماذر كبير مفتشي التحريات "لوحة ’فتاة مع بالون’ لبانكسي معروفة في أنحاء العالم، وتحركنا على الفور ليس فقط لتقديم فريزر إلى العدالة ولكن أيضا لإعادة العمل الفني إلى المعرض".

أخبار ذات صلة
القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن ساركوزي
القضاء يحدد موعد البت في طلب إخلاء سبيل ساركوزي
  • لاري فريزر
    لاري فريزر

وأشاد مدير معرض جروف جاليري بنجاح الشرطة في استعادة اللوحة من اللص في وقت قصير.
وظهرت لوحة (فتاة مع بالون) لأول مرة في شوارع حي "شورديتش" في لندن عام 2002، ورسم بانكسي نسخا من اللوحة في ساوث بانك في لندن عام 2004.
واشتهر بانكسي برسوماته الجدارية الساخرة التي تتناول مواضيع سياسية. وبعد أن كان فنان جرافيتي صغيرا من مدينة بريستول البريطانية، أصبحت أعماله الفنية تحظى بشعبية وقيمة كبيرتين.

المصدر: رويترز
بانكسي
لوحة
سرقة
محكمة
السجن
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©