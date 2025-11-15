«التراث البحري».. حكايات ساحلية وصناعات تقليدية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



تتواصل فعاليات «مهرجان التراث البحري 2025»، الذي تنظّمه «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» على كورنيش أبوظبي، ليسرد قصصاً مُلهمة ارتبطت بالبحر وما عاشه الغواصة والصيادون من تحديات في جلب الرزق، ليعيد للأذهان حياة الأسلاف، وما قدّموه من تضحيات، ضمن أجواء إبداعية تتناغم فيها الحكايات الساحلية التاريخية والصناعات التراثية على صوت فنون الأداء التقليدية الساحلية، «العَيَّالَة»، «النَّعَّاشَات»، «الآهَلَّه» و«النَّهْمَة»، وما تصدح به حناجر المؤدين وحركاتهم المنسابة بدقة في مشهدية آسرة.

حكايات البحر

يزخر المهرجان في دورته الجديدة الذي يتواصل حتى 23 نوفمبر، بالعديد من الفعاليات المستحدثة، والأنشطة التي تضيء على حياة الأجداد، وتأخذ الزوار في رحلة إلى الماضي العريق، ليتعرّفوا على حكايات البحر من الأجداد والآباء الذين كانت حياتهم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً به، وتشركهم في تجارب تفاعلية مستلهمة من الموروث البحري وفنونه، وما ارتبط به من ممارسات وصور اجتماعية، حيث تستمتع الأسر والعائلات والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، بقصص البحر المُلهمة ضمن ورش عمل واستعراضات فنية وحِرفية حية ومسابقات تراثية.

قيم إماراتية

وقالت مريم الظاهري، رئيس قسم تطوير البرامج بالإنابة في «دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي»: إن النسخة الرابعة من المهرجان تُركِّز على القيم الإماراتية من خلال تسليط الضوء على المجتمع البحري، حيث يمكن للزوار التعرّف إلى مجموعة من الممارسات التي ارتبطت بالبحر، بأسلوب تفاعلي عبر برنامج متنوع وثري، يتضمن الحِرف التقليدية وفنون الأداء، والعديد من العروض التي تُبرز كيف تنتقل هذه القيم من جيل إلى جيل. وأوضحت أن نسخة هذا العام تحمل الكثير من الأنشطة الجديدة التفاعلية، وتُركِّز على الحِرفيين ودورهم البارز في ممارسة الحِرف التقليدية البحرية، ونقلها للأجيال المقبلة، ومنها «ليوان الحرفيين» الذي يضم العديد من الحِرفيات، اللاتي تمارسن هذه المهنة في مشهد حي أمام الجمهور، إلى جانب برنامج «الحرفيين الشباب»، حيث يقوم الحِرفيون بنقل مهاراتهم إلى جيل الشباب.

وأضافت: كما يشهد المهرجان العرض الفني المستحدث «الدانات» الذي يُقام على المسرح الرئيس، حيث يستمتع الزوار بمسرحية غنائية تتناول قصة شاب يسعى إلى إثبات نفسه كغواص شجاع، متحدياً عواصف البحر، بالإضافة إلى ركن الألعاب الشعبية الذي يُفتح للمرة الأولى للجماهير وطلاب المدارس، والعديد من الأنشطة الجاذبة التي تجعل الزائر يعيش تجربة متكاملة ضمن أجواء بحرية خالصة، منها «السوق الشعبي» و«سوق السمك» وركن «حماة التراث» و«بيت الحرفيين» و«ميلس السيف».

متحفُ حيٌّ

يحتفي جناح «ليوان الحِرفيين» بالحرفيين ويُبرز مهارات الأجداد في توظيف ما جادت به الطبيعة وتحويلها إلى منتجات أعانتهم على العيش، ضمن متحف حي يستعرض هذه الحِرف، وحول ذلك أوضحت لطيفة سالم العامري، رئيس وحدة إدارة الحِرفيين في «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» أن «ليوان الحرفيين» يُسلِّط الضوء على 7 حِرف إماراتية تقليدية، هي «الخوص»، «غزل الصوف»، «السدو»، «العطور»، «الحناء»، «التلي» و«خياطة الطرابيش»، إضافة إلى 4 ورش تعليمية، منها: «الشيلة المنقدة»، «الخوص»، «الديين» و«الفخار».

ورش تعليمية

من ناحيتها، أوضحت عائشة الظاهري، رئيس وحدة برامج وبناء قدرات الحِرفيين في «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، أن «ليوان الحِرفيين» يقدّم لمحة عن الحِرف ويفتح الباب أمام الشباب لتعلم هذه الحِرف ضمن برنامج «الحرفيين الشباب»، حيث يتعلمون أسرار المهنة والصور المجتمعية التي ترافقها.

سفراء المهرجان

يُرسِّخ «مهرجان التراث البحري» موروث التراث الساحلي لدى النشء، ويعزّز دورهم في التنمية، حيث يخصّص مساحة كبيرة للتفاعل في مختلف أقسامه من فنون وموسيقى وتطوّع وألعاب شعبية واستعراضات، إضافة إلى عرض مشاريعهم المستوحاة من البحر ومنحهم فرصة التعلّم ضمن البرامج الغنية الخاصة بالتدريب والغوص في أعماق التراث، إلى جانب دعم «سفراء المهرجان»، وهم مجموعة من الشباب يقومون بأدوار الإرشاد والمشاركة في مختلف أنشطته التفاعلية.