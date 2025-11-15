الصين تسرع إطلاق مركبة "شنتشو" إلى محطتها الفضائية

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم السبت، أن الصين بدأت الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء "شنتشو" إلى محطتها الفضائية المأهولة بشكل دائم قبل الموعد المحدد.

وسيجري إرسال شنتشو-22 دون طاقم إلى محطة الفضاء (تيانقونغ) قبل ستة أشهر من موعد الإطلاق المقر.

وكانت بعثات "شنتشو" تعمل بانتظام منذ عام 2021 إلى أن تضررت المركبة "شنتشو-20" قبل عشرة أيام أثناء رسوها في محطة الفضاء (تيانقونغ)، مما أجبر طاقمها المكون من ثلاثة رواد على البقاء تسعة أيام إضافية مع ثلاثة آخرين.

وعاد طاقم "شنتشو-20"، أمس الجمعة، إلى الأرض على متن المركبة "شنتشو-21"، تاركين الرواد الثلاثة الذين وصلوا حديثا قبل أسبوعين دون مركبة طوارئ للعودة في حال حدوث مشكلة.

وسيجري إطلاق "شنتشو-22" قبل الموعد المحدد لتقليل الخطر وضمان عودة طاقم "شنتشو-21" إلى الأرض في أبريل 2026 تقريبا بعد إتمام نصف عام من العمل.