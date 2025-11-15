الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الصين تسرع إطلاق مركبة "شنتشو" إلى محطتها الفضائية

عودة طاقم المهمة "شنتشو-20" إلى الأرض
15 نوفمبر 2025 20:41

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم السبت، أن الصين بدأت الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء "شنتشو" إلى محطتها الفضائية المأهولة بشكل دائم قبل الموعد المحدد.
وسيجري إرسال شنتشو-22 دون طاقم إلى محطة الفضاء (تيانقونغ) قبل ستة أشهر من موعد الإطلاق المقر.
وكانت بعثات "شنتشو" تعمل بانتظام منذ عام 2021 إلى أن تضررت المركبة "شنتشو-20" قبل عشرة أيام أثناء رسوها في محطة الفضاء (تيانقونغ)، مما أجبر طاقمها المكون من ثلاثة رواد على البقاء تسعة أيام إضافية مع ثلاثة آخرين.
وعاد طاقم "شنتشو-20"، أمس الجمعة، إلى الأرض على متن المركبة "شنتشو-21"، تاركين الرواد الثلاثة الذين وصلوا حديثا قبل أسبوعين دون مركبة طوارئ للعودة في حال حدوث مشكلة.
وسيجري إطلاق "شنتشو-22" قبل الموعد المحدد لتقليل الخطر وضمان عودة طاقم "شنتشو-21" إلى الأرض في أبريل 2026 تقريبا بعد إتمام نصف عام من العمل.

المصدر: رويترز
محطة الفضاء الصينية
مركبة فضائية
