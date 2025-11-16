"منار أبوظبي 2025".. تجربة بصرية آسرة

افتتحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أمس النسخة الثانية من "منار أبوظبي 2025" بالكامل في مختلف أنحاء الإمارة تحت عنوان "دليلك نجم سهيل" لتُضيء جزر وغابات القرم وواحات إمارة أبوظبي بعد الافتتاح المميز الذي شهده هذا المعرض الفني العام المكرّس لفنون الضوء، في العين في بداية شهر نوفمبر الجاري.

يجمع المعرض الذي يستمرحتى 4 يناير 2026 بمدينة أبوظبي 15 فناناً ومجموعة فنية من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، يمثلون 10 دول ويعرضون 22 عملاً فنياً مبتكراً تتنوع بين المنحوتات والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب التفاعلية الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع، في تجربة بصرية آسرة تحتفي بتنوّع المناظر الطبيعية في الإمارة وتحوّلها إلى فضاءات نابضة بالضوء والإلهام.

تقام نسخة هذا العام تحت عنوان "دليلك نجم سهيل"، لتنتج أعمالاً فنية معاصرة تتفاعل مع الضوء ومظاهره، وتعيد تجسيد العلاقة التي جمعت الأجداد في منطقة الخليج العربي بالضوء من خلال علم الفلك.

وستكون جزيرة الجبيل بمثابة المسرح الرئيسي لفعاليات معرض "منار أبوظبي" ويُعرَض فيها 15 عملاً تركيبياً وعرضاً أدائياً ضخماً لفنانين من بينهم شيخة المزروع وإيريغولر وإزيكييل بيني (المعروف باسم SIX N. Five) وأنكور ستوديو ودريفت وباميلا تان ولاكلان توركزانوكريستيان برينكمان وكيرستن بيرغ والذين يقدّمون رؤى جريئة ومقاربات مبتكرة لفن الضوء.

وللمرّة الأولى، يمتد المعرض إلى المواقع الثقافية في مدينة العين المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو.

وستتسنى للزوار فرصة استكشاف سبعة أعمال فنية مصمّمة خصيصاً لمساري واحتَي القطارة والجيمي بمشاركة كلّ من ميثاء حمدان وعمار العطار وكريستيان برينكمان وخالد الشعفاروعبدالله الملا، ورافاييل لوزانو هيمر.

ويتصدر المشهد في سوق الميناء عمل فني بعنوان "كاوز: هوليداي أبوظبي" للفنان كاوزبالتعاون مع شريكه الدائم AllRightsReserved ويتميّز بعرض شخصية "الرفيق" المضيئة، مستلقياً على ظهره، رافعاً بدراً متوهجاً بين يديه، في تجسيد حيّ لعلاقة المعرض بالضوء والخيال.

ويقدّم المعرض برنامجاً عاماً تفاعلياً يجمع بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها فنانون وشركاء، من بينهم "فوجي فيلم" و"ذا نوت" و"غراسيا فارمز".

ويستمتع الزوار بعروض موسيقية مميزة لفنانين عالميين، مثل"بدوين برغر" و"هيباري" و آرس نوفا نابولي"، إلى جانب تجارب تركز على الصحة والطبيعة وتشمل جلسات تأمل وجولات ميدانية في أحضان الطبيعة وأنشطة استدامة، بالتعاون مع مبادرة القرم - أبوظبي التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي.

وبالتعاون مع "وي آر أونا" ولوكا برونزاتو، يقدم منار أبوظبي تجربة طعام حصرية وغامرة بإشراف الشيف الضيف سليمان حداد، الحاصل على نجمة ميشلان عن مطعمه "مونرايز".

وستكون جميع الجلسات الحوارية والعروض الفنية، إلى جانب العديد من ورش العمل، مفتوحة مجاناً للزوار.

ويشتمل برنامج المعرض على جولات إرشادية ونقاط مخصصة للأطعمة والمشروبات في جزيرة الجبيل وواحتي القطارة والجيمي، لتقديم تجربة فنية غامرة متكاملة.